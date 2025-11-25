Prana Software lanza su Bright Friday con hasta un 50% descuento para facilitar el salto a Verifactu

Prana Software lanza su Bright Friday con hasta un 50޳cuento para facilitar el salto a Verifactu - Prana Software

Madrid, 25 de noviembre de 2025.- Mientras miles de autónomos y pequeñas empresas se preparan para adaptarse a la normativa Verifactu, Prana Software ha decidido transformar el clásico Black Friday en algo mucho más útil: un Bright Friday pensado para iluminar la gestión del negocio. Durante esta campaña especial, la compañía ofrecerá un 20% descuento adicional sobre el 30% descuento ya vigente en sus planes anuales, haciendo que una solución completa de facturación y contabilidad en la nube sea todavía más accesible para despachos, autónomos y pymes.

Con esta iniciativa, Prana refuerza las acciones de marketing y difusión previstas dentro de su plan de colaboración con partners estratégicos del canal tecnológico profesional.

Cumplir con Verifactu sin complicarse (ni arruinarse)

La entrada en vigor de la normativa Verifactu ha puesto contra las cuerdas a muchos pequeños negocios que todavía facturan con herramientas no adaptadas o procesos manuales. Prana Software se posiciona como una de las opciones más competitivas del mercado, combinando cumplimiento normativo y precio ajustado, con planes desde solo 15 €/mes.

Entre sus principales ventajas destacan:

Cumplimiento Verifactu: el sistema está diseñado para ayudar a cumplir con la normativa de registro y envío de facturas, reduciendo el riesgo de sanciones.

Facturas ilimitadas: sin miedo a crecer; el usuario puede emitir tantas facturas como necesite.

Clientes ilimitados: pensado para autónomos, asesores y pymes con carteras amplias de clientes.

Contabilidad: crea y gestiona todos los asientos y balances contables

Datos alojados en la Unión Europea: cumplimiento de estándares de seguridad y protección de datos.

Acceso al asesor: el despacho profesional puede conectarse a la misma plataforma, revisar la información y trabajar sobre la contabilidad en tiempo real.

Mucho más que facturación: un ecosistema completo en la nube

Más allá de la factura electrónica y Verifactu, Prana se ha consolidado como una solución integral para la gestión del día a día del negocio. Su propuesta cubre los procesos clave de tesorería, ventas y contabilidad:

Sistema Verifactu

La funcionalidad específica de Sistema Verifactu permite emitir facturas desde la nube y adaptarse a las exigencias legales, integrando la trazabilidad y custodia de la información de forma sencilla para el usuario final.

Contabilidad integrada

Con Contabilidad, los asientos se generan a partir de las operaciones reales del negocio, reduciendo errores manuales y duplicidades. El objetivo es que el empresario no “haga contabilidad”, sino que trabaje su día a día y la contabilidad se genere sola.

Cobros y pagos en orden

El módulo de Cobros y pagos permite controlar la tesorería, evitar olvidos en facturas pendientes y tener siempre actualizada la posición de liquidez del negocio.

Escaneo inteligente de facturas

Gracias a Escaneo de facturas, los tickets y facturas en papel se digitalizan y se convierten en información útil dentro del sistema, ahorrando tiempo a autónomos y asesorías.

TPV online para tiendas, autónomos y pymes

Con el módulo de TPV online, los comercios pueden cobrar ventas en mostrador, controlar stock y sincronizar su facturación y contabilidad en una misma plataforma.

Todo ello en un único entorno cloud, accesible desde cualquier lugar y dispositivo, con una curva de aprendizaje mínima.

Bright Friday: un impulso real a la digitalización

La promoción de Bright Friday de Prana nace con una idea clara: que la adaptación a Verifactu y a la factura electrónica no sea una carga económica, sino una oportunidad para modernizar la gestión del negocio.

Durante este periodo promocional, las nuevas altas en Prana podrán beneficiarse de:

30% descuento en los planes anuales, ya disponible.

+20% descuento adicional Bright Friday aplicado sobre esa rebaja en la suscripción anual.

De este modo, los autónomos y pymes que decidan dar el paso durante la campaña podrán disponer de software de facturación, contabilidad, cobros y pagos, escaneo de facturas y TPV online a un precio especialmente competitivo, manteniendo todas las garantías de seguridad y cumpliendo con Verifactu.

Un aliado para asesorías y despachos profesionales

Prana está concebido también como una herramienta de colaboración entre asesorías y sus clientes. El acceso del asesor al entorno del cliente permite:

Reducir tiempos de recopilación de documentación.

Evitar errores derivados de transcripciones manuales.

Ofrecer servicios de mayor valor añadido (análisis, previsión, asesoramiento proactivo).

El acceso a tu asesor de forma nativa en la plataforma convierte a Prana en un aliado clave para los despachos que quieren digitalizar a su cartera de autónomos y pymes sin obligarles a usar herramientas complejas o costosas.

Sobre Prana Software

Prana Software es una solución de facturación y gestión en la nube orientada a autónomos, pymes y asesorías que buscan cumplir la normativa Verifactu sin renunciar a la sencillez ni a un precio competitivo. Desde la emisión de facturas y el control de cobros y pagos, hasta la contabilidad integrada, el escaneo de facturas y el TPV online, Prana unifica en una sola plataforma las herramientas necesarias para el día a día del negocio.

Con datos alojados en la Unión Europea y un modelo de suscripción desde 15 €/mes, Prana se posiciona como una de las alternativas más asequibles para la digitalización segura y normativa de pequeños negocios.

