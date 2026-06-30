Precio Led integra Elgato Stream Deck XL en las competiciones UEFA y Final Four para control arbitral

Control arbitral con Stream Deck XL - Precio Led

(Información remitida por la empresa firmante)

La solución, diseñada sobre hardware de Elgato, elimina los errores de marcador y reduce la complejidad operativa en eventos deportivos de primer nivel

Madrid, 30 de junio de 2026.-

Elgato, referente mundial en equipamiento para creadores y profesionales, anuncia hoy la colaboración con Precio Led, especialista en sistemas de visualización y control para el deporte profesional, para implementar Stream Deck XL como dispositivo central de gestión arbitral en competiciones de la talla de la UEFA y el Final Four de baloncesto.



El reto: gestionar cada segundo sin margen de error

En una competición deportiva de alto nivel, cada gol, falta o cambio en el marcador debe registrarse al instante, con miles de aficionados siguiendo el encuentro tanto en el estadio como a través de las pantallas. Antes de esta solución, los árbitros y operadores debían gestionar estas acciones distribuyendo su atención entre múltiples ventanas y dispositivos, buscando el control adecuado mientras el juego continuaba sin esperar.



La solución: un único panel para controlarlo todo

Precio Led ha desarrollado una integración a medida sobre Stream Deck XL que concentra todas las acciones del partido en un único panel de teclas programables. Los árbitros visualizan exactamente lo que necesitan y ejecutan cada acción con un solo toque. El software de Precio Led conecta Stream Deck XL con los sistemas de visualización del recinto y de broadcast, logrando mayor rapidez de respuesta, menos errores y un flujo de trabajo optimizado que permite a los árbitros mantenerse centrados en el juego.



Testimonios

"Antes, el manejo por parte del árbitro era mucho más complejo, menos intuitivo y con mayor probabilidad de errores. Ahora, con Stream Deck, la gestión del partido está guiada, resulta mucho más visual y con solo pulsar un botón", afirma Bartolomé Genovard, CEO de Precio Led.



"Precio Led ha demostrado claramente cómo Stream Deck XL puede transformar workflows profesionales. Lo que han desarrollado para árbitros en competiciones UEFA y Final Four es un ejemplo perfecto de cómo se combinan precisión, fiabilidad e innovación", señala Mattias Hansson, Business Development Manager de Elgato para EMEA.



Disponibilidad

Stream Deck XL está disponible en elgato.com. Para más información sobre la solución desarrollada por Precio Led, visitar: https://www.elgato.com/ww/es/s/case-study/precio-led



Sobre Elgato

Elgato es la marca líder en equipamiento para creadores de contenido y profesionales, con soluciones de captura, streaming, iluminación y control que impulsan la productividad y creatividad en entornos exigentes de todo el mundo.



Sobre Precio Led

Precio Led es una empresa especializada en sistemas de visualización y control para el deporte profesional, con presencia en competiciones de referencia a nivel europeo e internacional.







Contacto

Nombre contacto: Susana Sancha

Descripción contacto: PR ES/Latam Elgato

Teléfono de contacto: 655246802



