PrestoCast convierte una nota de voz en un podcast en segundos

De nota de voz a podcast - Joan Boluda

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva plataforma permite crear y publicar un podcast enviando un simple audio desde WhatsApp, Telegram o el navegador, sin conocimientos técnicos

Barcelona, 16 de marzo de 2026.- Crear un podcast siempre ha implicado aprender herramientas, configurar un feed RSS, editar audio y entender plataformas de distribución. PrestoCast nace para eliminar toda esa complejidad.



La nueva plataforma permite crear y publicar episodios de podcast enviando un simple mensaje de voz a través de WhatsApp o Telegram. Para probarlo, basta con enviar una nota de voz al número de WhatsApp de PrestoCast: +34 684 75 75 51. En cuestión de segundos, ese audio se transforma automáticamente en un episodio con feed RSS, transcripción automática y página web propia lista para compartir.



El sistema es compatible desde el primer momento con las principales plataformas de escucha, como Apple Podcasts, Spotify y cualquier podcatcher compatible con RSS.



"La idea es que crear un podcast sea tan fácil como enviar una nota de voz", explica Joan Boluda, creador de PrestoCast y podcaster con más de 3.000 episodios publicados y más de una década produciendo un podcast diario.



Además del envío de audios desde mensajería, PrestoCast también ofrece una interfaz web en prestocast.com desde la que se puede grabar directamente desde el navegador, gestionar episodios y consultar estadísticas de descargas.



La plataforma incorpora también funciones pensadas para la interacción con la audiencia: los oyentes pueden seguir a los creadores, guardar episodios y dejar comentarios, incluso mediante notas de voz que se transcriben automáticamente.



El objetivo es reducir al mínimo la fricción técnica que tradicionalmente ha acompañado al podcasting. Muchas personas tienen algo que contar pero no publican un podcast porque el proceso requiere aprender varias herramientas: grabación, edición, alojamiento y distribución. PrestoCast unifica todos esos pasos en una sola acción: enviar un audio.



Esto abre la puerta a nuevos formatos y usos, desde diarios de voz personales hasta micro-podcasts de expertos, creadores de contenido o profesionales que quieren compartir reflexiones rápidas sin pasar por un proceso de producción complejo. También facilita que cualquier persona pueda empezar a publicar episodios desde el móvil sin necesidad de instalar aplicaciones ni configurar servicios técnicos.



PrestoCast ya está disponible en prestocast.com y puede utilizarse de forma gratuita.



Sobre PrestoCast

PrestoCast es una plataforma creada en España que simplifica radicalmente el proceso de creación de podcasts. Su objetivo es eliminar las barreras técnicas para que cualquier persona pueda publicar contenido en formato podcast utilizando únicamente su voz.





Contacto

Emisor: PrestoCast

Nombre contacto: Joan Boluda

Descripción contacto: PrestoCast

Teléfono de contacto: 663095224