La productora española Infinity Studios amplía su comunicación con un nuevo catálogo y presencia en París - CREATIVE SYSTEMS IBERIA, S.L.

Madrid, 15 de diciembre de 2025.-

La compañía refuerza su presencia en el sector cultural con un catálogo renovado y su participación en la presentación de Windows to Infinity en París.

Infinity Studios, productora creativa y técnica de Windows to Infinity, proyecto que debutará internacionalmente en París este mes de enero, presenta su nuevo catálogo oficial, un documento que reúne la amplitud de servicios y capacidades técnicas del estudio en el ámbito del diseño, la creación artística y la producción expositiva.

Su principio de trabajo es inequívoco: “El arte siempre es lo primero; la tecnología lo amplifica, nunca lo sustituye”.

Bajo esta premisa, Infinity Studios ofrece un modelo de producción 360º, que abarca la creación artística, la fabricación, la ingeniería estructural y la puesta en marcha final de cada exposición.

La empresa también es especialista en logística internacional, diseñando estructuras pensando desde el principio en el transporte, la optimización del volumen y la resistencia, adaptándose a tráileres europeos y contenedores marítimos sin comprometer la estética. O, como expresan internamente, “crear con inteligencia logística también es una forma de arte”.

El equipo reúne más de tres décadas de experiencia en producción y montaje internacional, con colaboraciones para instituciones culturales y marcas europeas.

Como estudio creador de Windows to Infinity, Infinity Studios presentará en París la primera exposición itinerante del proyecto, una propuesta que fusiona escultura, narrativa visual y tecnologías inmersivas. Una muestra del tipo de producción que define a la compañía: arte, técnica y emoción trabajando de forma conjunta.

