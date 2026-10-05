El proyecto Puquios cumple con garantía de 1,7 millones de dólares para infraestructura de gestión de agua

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(Información remitida por la empresa firmante)

Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTCID:CAMZF) ("Camino" o la "Compañía") se complace en anunciar que Cuprum Resources Chile SpA ("Cuprum"), su empresa conjunta al 50/50 propiedad de Camino y Nittetsu Mining Co. Ltd ("Nittetsu"), ha recibido la confirmación de la Dirección General de Aguas de Chile ("DGA") de que pueden comenzar las obras de desvío y canalización de la quebrada Coloradito en el proyecto de cobre Puquios ("Puquios"), situado en la Región de Coquimbo, Chile

Madrid, 5 de octubre de 2026.- Cuprum ha cumplido con sus obligaciones de garantía financiera, con una garantía total de 1,7 millones de dólares estadounidenses ya constituida. Con esta garantía en vigor, la DGA ha autorizado la construcción de la infraestructura de desvío de aguas necesaria para gestionar las aguas superficiales alrededor de la mina y de todas las instalaciones previstas de lixiviación en pilas y de la planta de procesamiento de Puquios. La autorización se produce tras una revisión técnica del Proyecto y confirma el cumplimiento de los requisitos aplicables conforme al Código de Aguas de Chile. La garantía será devuelta íntegramente a Cuprum una vez que esta complete la construcción de la infraestructura hídrica y la DGA finalice su inspección y certificación.



Jay Chmelauskas, CEO de Camino, afirmó: "El cumplimiento de la garantía de 1,7 millones de dólares estadounidenses autoriza la construcción de la infraestructura de aguas superficiales alrededor de la mina Puquios, como preparación para completar una posible línea de financiación mediante deuda procedente de Japón para el proyecto. A través de nuestra empresa conjunta al 50/50 con Nittetsu Mining, Cuprum continúa avanzando en los trabajos necesarios para llevar el proyecto desde su fase actual, listo para la construcción, hacia el desarrollo de la mina. Camino trabaja actualmente para completar los acuerdos administrativos y comerciales con Nittetsu y la entidad prestamista para lo que consideramos que serán unas condiciones muy competitivas de financiación mediante deuda procedente de Japón, sujetas a la negociación y formalización de acuerdos definitivos, las aprobaciones de la entidad prestamista, el cumplimiento de las condiciones aplicables y otras cuestiones habituales".



Marcelo Bruna, CEO de Cuprum, añadió: "La confirmación por parte de la DGA de la autorización para iniciar la construcción de la infraestructura de aguas superficiales constituye un hito clave para comenzar la fase de construcción de la mina Puquios. Estamos realizando trabajos de ingeniería y preparando el emplazamiento de la mina para el inicio de la construcción. Chile ha registrado episodios de fuertes lluvias durante los últimos dos meses, pero las principales infraestructuras del emplazamiento de Puquios, como las cimentaciones de movimiento de tierras para el diseño de la planta de procesamiento, no han sufrido daños. La infraestructura de aguas superficiales de la DGA, una vez instalada, está diseñada para permitir el funcionamiento continuo de la mina y la planta y limitar las alteraciones medioambientales o los efectos sobre la producción derivados de las fuertes lluvias".



Actualización de las operaciones

Las recientes lluvias intensas en la región han provocado algunos daños localizados por arrastre de agua en las carreteras del emplazamiento del proyecto Puquios. Cuprum está llevando a cabo las reparaciones y confirma que las principales infraestructuras del emplazamiento, incluidos los movimientos de tierras asociados a la ubicación prevista de la planta, no han sufrido daños. Además, Barrick Gold está reparando los tramos dañados de la carretera sin pavimentar que conduce desde la localidad de Punta Colorada hasta Puquios, como parte de sus obligaciones y del acceso a Pascua-Lama, para que pueda reanudarse el tránsito de maquinaria pesada. Las actividades en Puquios continúan, con los equipos de ingeniería y administración preparando activamente el inicio de la construcción.



Camino y Nittetsu continúan avanzando en los acuerdos administrativos y comerciales definitivos para una propuesta de línea de financiación mediante deuda con una importante institución financiera japonesa con el objetivo de llevar Puquios a la fase de construcción.



Acerca de Camino

Camino es una compañía de exploración de cobre en fase de descubrimiento y desarrollo. A través de Cuprum Resources Chile SpA, una empresa conjunta al 50/50 con Nittetsu Mining Co., Ltd., Camino está haciendo avanzar hacia el desarrollo y la producción el proyecto de cobre Puquios en Chile, que se encuentra listo para la construcción. Camino también está avanzando en su proyecto de cobre IOCG Costa de Cobre, situado en Perú, una empresa conjunta con Nittetsu Mining en la que Camino posee una participación del 65 %, con el objetivo de avanzar en la delimitación y el desarrollo de los recursos y realizar nuevos descubrimientos. Camino también ha obtenido los permisos para realizar perforaciones de exploración en busca de nuevos descubrimientos en el proyecto de pórfido de cobre Maria Cecilia, con el objetivo de ampliar sus recursos NI 43-101. Además, Camino ha incrementado su posición de terrenos en su proyecto de cobre y plata Plata Dorada. Camino busca adquirir una cartera de activos de cobre avanzados con potencial para suministrar cobre a una economía mundial cada vez más electrificada e intensiva en cobre. Para más información, visitar el sitio web de Camino en www.caminocorp.com.



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