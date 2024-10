Rafael Duque Moreno, ex Goldman Sachs, democratiza la gestión profesional de los mercados en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Rafael Duque Moreno, ex jefe del departamento de trading de materias primas en Goldman Sachs y con más de 15 años de experiencia en los Estados Unidos, ha regresado a España con una misión clara: llevar la gestión financiera de élite a todos los inversores. Tras consolidarse como una figura clave en Wall Street, Rafael ha establecido su base en Madrid, donde trabaja tanto con clientes institucionales como con inversores particulares

Madrid, 25 de octubre de 2024.-

El éxito detrás del nombre: 5 años en el top 3 de fondos de renta variable

Rafael Duque Moreno no solo es un trader de renombre; también es el creador y gestor de un fondo de inversión que ha logrado situarse, junto a su equipo de más de 15 traders seleccionados personalmente, en el top 3 de fondos de renta variable durante los últimos cinco años, según el prestigioso ranking del diario Expansión. Este fondo, diseñado para maximizar el rendimiento en mercados volátiles, ha sido reconocido por su capacidad para adaptarse a los constantes cambios del mercado y ofrecer resultados consistentes y sólidos.



"La clave de nuestro éxito no solo radica en mi experiencia personal, sino en la capacidad de rodearme del mejor talento. Mi equipo está compuesto por traders experimentados, cada uno con su especialización, lo que nos permite cubrir una amplia gama de activos y generar valor en cualquier contexto de mercado", afirma Duque.



Llevar la excelencia a todos los inversores

Con una carrera que ha dejado huella en Wall Street, Rafael ha decidido ofrecer su experiencia no solo a grandes instituciones, sino también a inversores particulares. "Mi filosofía es clara: cualquier inversor, grande o pequeño, merece acceso a las mismas estrategias y herramientas que los fondos más poderosos. Por eso he abierto las puertas de nuestro fondo a inversores particulares que buscan crecer en los mercados con el respaldo de un equipo de alto rendimiento", señala Duque.



Este enfoque democratizador ofrece una oportunidad única para que los pequeños y medianos inversores accedan a estrategias profesionales, antes reservadas únicamente para las élites financieras.



Más que un trader, una mente audaz y humana

Detrás del éxito profesional de Rafael Duque Moreno se encuentra una personalidad vibrante y apasionada por la vida. Cuando no está operando en los mercados, Rafael se dedica a su otra gran pasión: viajar por el mundo. Ha recorrido más de 40 países y pilotar su propia avioneta es uno de sus hobbies favoritos. Desde los cielos de América hasta Asia, Rafael ha perfeccionado una habilidad única para leer tanto los mercados como el entorno cambiante que le rodea.



"Pilotar una avioneta es similar a operar en los mercados: ambos requieren confianza, pero también la capacidad de reaccionar rápidamente a cambios repentinos. En ambos casos, la audacia y la preparación son esenciales", comenta Rafael.



Confianza, experiencia y accesibilidad

Rafael Duque Moreno es más que un trader con una hoja de vida impresionante. Es un líder visionario que ha logrado formar un equipo de elite capaz de generar resultados excepcionales, año tras año. Su llegada a Madrid representa una oportunidad única para los inversores particulares que buscan acceso a las mismas estrategias utilizadas por las grandes instituciones.



Con su fondo de inversión y un equipo de más de 15 traders altamente capacitados, Rafael ha construido una plataforma robusta y eficaz que ha demostrado su capacidad de estar en la cúspide de la gestión de renta variable.



Si se está buscando a un gestor con experiencia, audacia y un historial probado de éxito, Rafael Duque Moreno es el profesional que se necesita.







Contacto

Nombre contacto: Rafael Duque

Descripción contacto: personaltrading.net

Teléfono de contacto: 910082966