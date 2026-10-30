Rafael López gana la Cardenal Mendoza Gold Jigger Cocktail Competition con “Aunque naciera en la luna - Cardenal Mendoza

(Información remitida por la empresa firmante)

Tres países, tres formas de entender la coctelería y un mismo protagonista: Cardenal Mendoza. La gran final reunió a los mejores talentos de esta edición en una competición donde la creatividad, la técnica y la capacidad de sorprender marcaron la diferencia.

Jerez de la Frontera, 30 de octubre de 2026. La Cardenal Mendoza Gold Jigger Cocktail Competition 2026 ya tiene ganador: Rafael López se ha alzado con el Jigger de oro gracias a “Aunque naciera en la luna”, su propuesta presentada en la gran final celebrada este jueves en La Favorita, en Jerez de la Frontera.

Impulsado por Cardenal Mendoza, el certamen pone en valor el talento de la coctelería y la versatilidad del Brandy de Jerez como ingrediente de creaciones contemporáneas. Esta edición de 2026 registró 180 inscripciones, frente a las 104 del año anterior, una cifra que refleja el creciente interés de los profesionales de la coctelería por el certamen y consolida la Gold Jigger como una plataforma de referencia para el talento y la creatividad en torno al Brandy de Jerez.

Tras la selección de 30 semifinalistas, tres bartenders llegaron a la gran final: Miguel Ángel Vargas (España), con su “Negroni del Cardenal”; Rafael López (Puerto Rico), con “Aunque naciera en la luna”; y Navyla Chamlati (México), con “Kyoto Solera”.

La final se desarrolló en dos rondas. En la primera, cada participante tuvo siete minutos para elaborar y presentar tres servicios del cóctel original con el que obtuvo su clasificación, uno para cada miembro del jurado. La segunda fue la Mystery Box: un reto de improvisación para crear un nuevo cóctel con ingredientes sorpresa, entre ellos, al menos un producto de Cardenal Mendoza.

Las elaboraciones fueron valoradas por un jurado integrado por Borja Cortina, de Varsovia (Gijón); Margarita Sader, de Paradiso (Barcelona); y Manu Iturregi, de Residence (Bilbao). Tras las dos pruebas y la deliberación final, el jurado eligió la propuesta ganadora de esta edición.

La celebración de la final en Jerez refuerza el vínculo de la competición con el origen de Cardenal Mendoza. Además del encuentro entre profesionales, el programa de esta edición incluye una visita a las bodegas de Sánchez Romate, una oportunidad para acercar a los finalistas a la historia, elaboración y personalidad de este brandy.

Con esta nueva edición, Cardenal Mendoza continúa impulsando un espacio de intercambio entre la tradición bodeguera jerezana y las nuevas formas de entender la mixología, con los bartenders y su creatividad como protagonistas.

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