El ransomware industrial ya no busca secuestrar datos sino detener fábricas - Correcta, Grupo Armora

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de abril de 2026.-

El ransomware se ha intensificado en los últimos años en los entornos industriales por lo que las empresas se enfrentan cada día a amenazas reales y retos tecnológicos y de ciberseguridad constantes. Los expertos informan de un cambio de paradigma en esta materia ya que los atacantes han dejado únicamente de buscar el secuestro de los datos para interrumpir de forma directa operaciones físicas en entornos industriales. Desde CORRECTA, adherida al Grupo Armora y especializada en ciberseguridad, elaboran una serie de recomendaciones para proteger a los entornos industriales de posibles ciberamenazas.

¿Es el ransomware una amenaza directa contra la producción industrial, economía y estabilidad geopolítica? En los últimos años los expertos informan de un cambio de paradigma en esta materia ya que los atacantes han dejado únicamente de buscar el secuestro de los datos para interrumpir de forma directa operaciones físicas en entornos industriales. Desde CORRECTA, empresa adherida al Grupo Armora y especializada en ciberseguridad y transformación digital, analizan esta nueva amenaza y cómo las industrias pueden protegerse para prevenir riesgos reales.

Consecuencias económicas y operativas

No cabe duda de que el ransomware se ha intensificado en los últimos años en los entornos industriales por lo que las empresas se enfrentan cada día a amenazas reales, retos tecnológicos y de ciberseguridad constantes. Esto conlleva a la urgente necesidad de inversión e incorporación de equipos de alta exigencia especializados para evitarlo. Cada decisión cuenta y el impacto de estos ataques va mucho más allá del mero rescate.

Sectores como la energía, agua o transporte son especialmente sensibles a los ciberataques. Y es que un ataque exitoso no solo puede afectar a los datos recogidos de la propia empresa o su paralización, sino generar efectos en cascada que afecten a nivel global.

Así pues, en el sector industrial, el verdadero valor no está solo en los datos, sino en la continuidad operativa. No es de extrañar que, en un contexto internacional, actualmente complejo, las infraestructuras industriales se hayan convertido en objetivos estratégicos críticos. Y es que, a diferencia de otros sectores, la paralización de actividad de una fábrica, siempre va a conllevar sus consecuencias. Cada minuto detenido supone pérdidas económicas, incumplimientos de contratos y, en algunos casos, daños físicos.

La falta de visibilidad en OT

“Una de las principales defensas que tienen estos entornos es recuperar su visibilidad. Monitorizar cualquier anomalía en entornos OT es ya una necesidad operativa. Se requiere de inversión en ciberseguridad, departamentos técnicos o tecnología especializada. La falta de todo ello lleva a las organizaciones a convertirse en vulnerables y desconocer cuál es su propio nivel de exposición a estos riesgos”, explica Santiago Barrio, director de operaciones de Correcta.

Es por ese motivo que hay una necesidad real de segmentar, de forma adecuada, las redes IT y OT, controlar los accesos remotos y preparar a los equipos para que puedan responder de forma efectiva y eficiente a los incidentes. Y es que hoy en día, muchas de las intrusiones a estos espacios se consiguen tan solo a través de la explotación de vulnerabilidades ya conocidas o por falta de medidas internas.

Recomendaciones para reforzar la seguridad en entornos industriales

En este escenario, los expertos coinciden en que la mejor defensa es la capacidad para mejorar la detección y la respuesta ante posibles incidentes. Llevar a cabo acciones que reduzcan el riesgo permite a las organizaciones detectar a tiempo la intrusión y evitar consecuencias que trasciendan la barrera digital. Por ello, desde CORRECTA, Grupo Armora, recomiendan:

Monitorización continua de anomalías en OT: la implementación de sistemas operativos basado en comportamientos, permite la detección de anomalías e identificar desviaciones en procesos físicos.

Segmentación efectiva entre redes IT y OT y control de accesos es preciso separar redes críticas y contar con estrictos controles de accesos remotos y proveedores.

Gestión activa de vulnerabilidades industriales: es necesario contar con un inventario actualizado de activos, así como su actualización y parcheo continuado.

Planes de respuesta específicos para entornos industriales: la inclusión de simulacros de paradas operativas dentro de la estrategia o contar con planes de respuesta específicos es clave a la hora de mejorar la seguridad y la resiliencia de cualquier organización

Formación y concienciación: aunque existen muchos factores a través de los cuales una organización puede ser ciberatacada, el error humano sigue siendo la principal puerta de entrada. Por ese motivo, la formación de trabajadores sobre seguridad de la información, ciberseguridad y normativas vigentes debe ser continuada en el tiempo y actualizada en función de los nuevos posibles riesgos.

Y es que, una vez que el ransomware ha dejado de afectar a la exposición o robo de datos y pasa a impactar sobre la operativa, la organización ya no debe preguntarse sobre las pérdidas, sino cuánto tiempo puede permitirse estar parada. Es por todo que la resiliencia operativa se consolida como un objetivo esencial y clave en la protección de las industrias.

Sobre CORRECTA:

CORRECTA, adherida al Grupo Armora, es una empresa especializada en ofrecer soluciones de ciberseguridad personalizadas y con tecnologías avanzadas en sectores como en FCSE, financiero, industrial, seguros, abogacía y gobiernos que abarca desde la consultoría y auditoría hasta la adecuación normativa, respuesta a incidentes con servicios de hacking ético, monitorización continua y ciberinteligencia.

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