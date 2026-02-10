REDFORESTA Valladolid 2026 analizará los retos de la biodiversidad y la mejora genética vegetal

REDFORESTA Valladolid 2026. Retos de la biodiversidad y la mejora genética. - COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES

Madrid, 10 de febrero de 2026.

Los días 24 y 25 de febrero de 2026, la ciudad de Valladolid acogerá una nueva edición de los Seminarios REDFORESTA, una cita técnica de referencia para los profesionales del sector forestal y del medio natural, centrada en la biodiversidad y la mejora genética vegetal como pilares clave para la sostenibilidad y salud de nuestros ecosistemas.

El encuentro, que se celebrará en el Centro del PRAE (Propuestas Ambientales Educativas), está organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, y se enmarca en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Un programa técnico estructurado en cuatro bloques temáticos.

REDFORESTA Valladolid 2026 ofrecerá un programa de alto nivel técnico, estructurado en cuatro grandes bloques que abordan los principales desafíos actuales relacionados con la conservación de la biodiversidad, la dinámica de los ecosistemas y la mejora genética vegetal, desde una perspectiva práctica y multidisciplinar.

El Bloque 1, se centrará en las actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de biodiversidad y recursos genéticos forestales, analizando estrategias, políticas y líneas de trabajo orientadas a la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético vegetal. Este bloque incluirá una visita técnica al Vivero Forestal Central de la Junta de Castilla y León, donde se desarrollan labores de conservación, producción y gestión de materiales forestales de reproducción.

El Bloque 2 abordará la dinámica de funcionamiento de la biodiversidad en los ecosistemas, a través de herramientas y casos de estudio centrados en proyectos de investigación y experiencias aplicadas que contribuyen a mejorar la viabilidad, la salud y la resiliencia de los sistemas forestales.

En el Bloque 3, se continuará profundizando en las actuales investigaciones para el mantenimiento de la biodiversidad en nuestro territorio, presentando proyectos desarrollados desde el ámbito universitario y científico que analizan la respuesta de las comunidades vegetales ante escenarios de cambio climático, la distribución de especies y genotipos y su aplicación práctica en la planificación y gestión del territorio.

Por último, el Bloque 4 estará dedicado a los proyectos de mejora genética sobre especies vegetales, mostrando líneas de investigación orientadas a la selección de materiales más adaptados, resistentes y sostenibles. En este bloque se pondrá en valor el trabajo desarrollado por centros de investigación especializados en mejora genética y biotecnología forestal, y su transferencia al sector público y privado.

Participación institucional, científica y empresarial.

El seminario contará con la participación de profesionales procedentes de organismos públicos, administraciones autonómicas, universidades, centros de investigación y empresas especializadas del sector forestal.

Entre las entidades representadas se encuentran organismos de la Administración General del Estado, administraciones autonómicas, universidades, centros tecnológicos, asociaciones sectoriales y empresas vinculadas a la gestión forestal, la sanidad vegetal, la teledetección, la planificación y los tratamientos fitosanitarios, garantizando una visión amplia y aplicada de los retos del sector.

Formación, transferencia de conocimiento y colaboración

REDFORESTA Valladolid 2026 está dirigido a profesionales del medio natural, personal técnico de las administraciones públicas, gestores forestales, empresas, investigadores y estudiantes, con el objetivo de impulsar la formación técnica continua, fomentar la transferencia de conocimiento y promover la colaboración entre instituciones, empresas y centros de investigación.

Además de su enfoque técnico, el seminario se plantea como un espacio para el networking profesional y el intercambio de experiencias, favoreciendo el desarrollo de soluciones prácticas y sostenibles para la gestión de los recursos naturales.

Modalidades de asistencia

El evento podrá seguirse en modalidad presencial, con aforo limitado, y también en streaming, previa inscripción.

Lugar: Centro del PRAE, Valladolid. Fecha: 24 y 25 de febrero de 2026.

Inscripción gratuita, consulta detalles y reserva tu plaza a través de la página web https://redforesta.com

Organiza:

Colegio Oficial de ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.

Financia:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Sobre REDFORESTA

REDFORESTA es una iniciativa del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural que tiene como objetivo consolidar una red de profesionales del medio natural comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua de la gestión forestal.

Contacto para medios y acreditaciones: Email: contacto@redforesta.com Teléfono: +34 915 013 579

Web: https://redforesta.com