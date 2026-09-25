El registro horario obligatorio plantea un nuevo desafío para las empresas ante el riesgo de sanciones - GOLTRATEC

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de septiembre de 2026.- El control del tiempo de trabajo se ha convertido en una obligación administrativa que exige a las empresas mantener una gestión precisa y documentada de las jornadas de sus plantillas. La normativa establece que las compañías deben garantizar el registro diario, incluyendo la hora concreta de inicio y finalización, y conservar esta información durante cuatro años a disposición de los trabajadores, sus representantes y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Desde GOLTRATEC señalan que esta exigencia supone otro desafío de gestión para empresas y autónomos con trabajadores contratados, especialmente cuando los sistemas utilizados no permiten disponer de información organizada y accesible. Un cumplimiento inadecuado del control horario puede derivar en sanciones, puesto que la legislación contempla como infracción la transgresión de las normas relativas al registro de jornada.

El registro horario obligatorio exige un control adecuado de cada jornada

Desde la incorporación de esta obligación al Estatuto de los Trabajadores mediante el Real Decreto-ley 8/2019, las empresas deben garantizar el registro diario de la jornada. La regulación establece además que el sistema debe recoger el horario concreto de comienzo y finalización del trabajo, independientemente de la flexibilidad horaria existente.

El registro horario obligatorio adquiere así especial relevancia ante una posible actuación de la Inspección de Trabajo. Errores, ausencia de información o una gestión deficiente pueden dificultar la acreditación del cumplimiento de las obligaciones empresariales y aumentar la exposición a multas por no registrar la jornada correctamente.

Esta responsabilidad se suma a las numerosas tareas administrativas que afrontan las organizaciones, por lo que contar con mecanismos sencillos para registrar y consultar la información permite integrar el control horario en la operativa cotidiana sin convertirlo en un procedimiento especialmente complejo.

CJL simplifica la gestión del control horario

Ante esta necesidad, GOLTRATEC desarrolla CJL (Control de Jornada Laboral), una solución diseñada para facilitar el registro y la gestión de las jornadas de trabajo mediante un sistema sencillo y económico.

La plataforma permite realizar el fichaje desde distintos dispositivos, como ordenadores, móviles o tabletas, facilitando su utilización tanto en centros de trabajo como en situaciones donde existen empleados desplazados o diferentes modalidades de organización laboral.

CJL incorpora además herramientas destinadas a centralizar la información de las jornadas y facilitar su consulta. De este modo, las empresas pueden disponer de un sistema orientado a documentar el tiempo trabajado y mantener los registros organizados ante posibles comprobaciones.

La digitalización del control horario permite abordar una obligación laboral recurrente mediante procedimientos más ágiles. En un escenario en el que el cumplimiento normativo forma parte de la gestión diaria de cualquier organización con trabajadores, soluciones como CJL buscan reducir la complejidad administrativa y facilitar que el registro de jornada se incorpore de manera natural al funcionamiento habitual de las empresas.

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