La relevancia del eCommerce B2B y cómo aportar valor añadido en el canal digital

En B2B, el canal digital ya es clave. No basta con vender online: hay que personalizar la experiencia, facilitar decisiones y optimizar procesos. La transformación real pasa por herramientas que simplifican compras complejas y permiten al equipo centrarse en la venta estratégica.

En este contexto, eComm360 —especialista en soluciones digitales B2B— defiende un modelo de trabajo basado en tres ejes fundamentales: personalización, integración y automatización. Un enfoque consultivo que combina tecnología, datos y estrategia comercial para ofrecer soluciones escalables y medibles, adaptadas a la realidad de cada empresa y de su cliente profesional.

Sobre estos retos y oportunidades, Isaac Bosch, CEO de eComm360 comparte su visión en esta entrevista, abordando las claves para generar valor real en el canal digital B2B, desde la estrategia hasta la tecnología aplicada.

¿Por qué la personalización ha cobrado tanto protagonismo en el eCommerce B2B en los últimos años?

El cliente B2B ya no quiere un autoservicio genérico, sino soluciones adaptadas a su realidad: precios negociados, productos configurables y procesos complejos. La personalización ya no es un extra, es un requisito estratégico. No se trata solo de vender más, sino de rediseñar procesos para dar autonomía al cliente y liberar al equipo comercial. Automatizar tareas repetitivas y ofrecer herramientas como configuradores o calculadoras reduce errores y potencia la venta consultiva.

En eComm360, entendemos la personalización como la clave para convertir el canal digital en un aliado estratégico del cliente profesional.

¿Qué papel desempeñan las calculadoras interactivas, los configuradores o las herramientas de diagnóstico en la mejora de la experiencia digital del cliente B2B?

Son piezas clave para convertir el canal digital en un verdadero vendedor consultivo. En B2B no basta con “mostrar un producto”: hay que explicar, dimensionar y recomendar la mejor opción, igual que haría un comercial técnico en persona.

Estas herramientas suplantan esa labor presencial y la trasladan al online, permitiendo al cliente resolver dudas complejas de forma autónoma y segura. No es algo opcional: en sectores con productos técnicos o procesos de compra largos, ofrecer asistencia especializada —pero con inmediatez y disponibilidad 24/7— es indispensable.

En eComm360 se considera el corazón de la venta consultiva online: ayudan a reducir barreras, minimizar errores y aumentar la confianza del cliente en cada paso del proceso.

En un entorno dominado por la eficiencia y el precio, ¿cómo se puede aportar valor añadido real desde el canal digital?

El canal digital B2B debe ayudar a la empresa a vender más y reducir costes: ese es su verdadero valor.

No basta con mostrar precios o stock; se trata de rediseñar procesos con automatización, autoservicio 24/7 e integraciones que mejoren la eficiencia.

Un canal bien pensado permite escalar sin aumentar costes, libera al equipo comercial y da al cliente la autonomía que espera. Esa es la clave para convertir lo digital en ventaja competitiva.

¿Qué retos afrontan las empresas B2B que deciden digitalizar sus procesos de venta y cómo puede ayudar eComm360 en ese camino?

El mayor reto no es la tecnología en sí, sino adaptar los procesos de venta y la cultura comercial. Digitalizar en B2B implica redefinir cómo se cotiza, cómo se segmenta el catálogo, cómo se negocian precios o se gestionan pedidos especiales. Es repensar para que todo funcione en un canal online sin perder la flexibilidad que el cliente profesional necesita.

Igual de importante es preparar al equipo humano: ayudar al comercial tradicional a ver el canal digital no como un competidor, sino como una herramienta que le permita vender más y mejor. Significa acompañarlo en la transición de un modelo 100% presencial o telefónico a uno en el que el cliente puede autogestionarse y resolver dudas técnicas online.

En eComm360 se trabaja con un enfoque consultivo para ayudar a alinear procesos, tecnología y personas, asegurando que la digitalización sea realmente un motor de crecimiento y no un simple escaparate online.

¿Qué beneficios tangibles han observado en clientes que han implementado soluciones de personalización avanzada en sus plataformas B2B?

El mayor beneficio del canal digital B2B es claro: enfocar el esfuerzo humano donde más valor aporta. Muchos pedidos son repetitivos o de bajo margen y consumen recursos como si fueran complejos. Un canal personalizado permite automatizar esos procesos, liberar al equipo comercial y centrarse en ventas estratégicas.

El resultado: menos costes, más pedidos online y mejor servicio. Personalizar no es solo tecnología, es una decisión estratégica para aportar más valor al cliente.

¿Qué aportan los agentes de inteligencia artificial y la automatización a los flujos comerciales complejos en el entorno B2B?

Implementar IA y automatización no es simplemente “meter tecnología”: es rediseñar procesos para decidir con cabeza qué tareas delegar a la máquina y cuáles dejar al factor humano.

La IA transforma flujos específicos: automatiza aprobaciones, recomienda productos según históricos de compra, gestiona inventarios con mayor precisión o responde a consultas técnicas complejas de forma inmediata.

Pero el verdadero valor está en liberar a las personas de tareas mecánicas para que puedan dedicarse a lo que aporta un diferencial real: la venta consultiva, la resolución de casos complejos y la construcción de relaciones duraderas.

En eComm360 se entiende la automatización como una herramienta para potenciar capacidades humanas, no para reemplazarlas, y así enfocarlas en actividades de mayor impacto estratégico.

¿Qué tendencias se están consolidando en el eCommerce B2B y cómo se prepara eComm360 para anticiparse a ellas?

Hay tres ejes claros que marcan el futuro del eCommerce B2B: personalización, integración y automatización. La personalización ya no es opcional: el cliente profesional espera precios, condiciones y contenidos adaptados a su perfil y relación con la empresa. La experiencia digital tiene que ser tan consultiva y precisa como la venta tradicional.

La integración es esencial para que el canal online no sea un silo, sino una extensión natural de los sistemas de gestión de la empresa: ERP, CRM, PIM o logística. Solo así se logra coherencia de datos, eficiencia operativa y una visión completa del cliente.

Por último, la automatización es clave para escalar sin disparar costes, liberando al equipo comercial de tareas mecánicas para que se concentre en donde más valor puede aportar.

En eComm360 se trabaja con estos tres ejes como pilares de cada proyecto: analizan procesos, proponen soluciones modulares y acompañan en la implementación para que la transformación digital sea un motor real de competitividad y crecimiento.

