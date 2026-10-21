RENPHO destaca tres productos tecnológicos clave para el autocuidado de cara al horario de invierno

Tres gadgets de RENPHO para aguantar el invierno - RENPHO/Finzel PR

(Información remitida por la empresa firmante)

A medida que los relojes se atrasan una hora este fin de semana, y las horas de luz se acortan con la llegada del invierno, la tecnología para el bienestar en el hogar ayuda a las personas a afrontar mejor la transición de los horarios de verano a los de invierno, manteniendo una piel radiante, reajustando los horarios de sueño y estimulando la circulación

Madrid, 21 de octubre de 2026.- Este próximo fin de semana marca el final de lo que se conoce como horario de verano y el inicio del horario de invierno. Cuando los relojes se atrasen una hora en la madrugada del domingo 25 de octubre, tocará enfrentarse una vez más al cambio anual hacia días más cortos, noches más largas y un tiempo más frío.



Una investigación publicada el año pasado por el Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada concluye que el cambio de hora puede ser perjudicial para la salud, ya que altera de forma repentina los ritmos circadianos de las personas, como si se tratara de un mini-jet lag. Esta alteración, unida a la reducción de la luz solar natural y a los vientos fríos propios esta época del año, suele provocar que las personas sufran de piel apagada en invierno, fatiga visual, mala circulación y apatía estacional.



Para ayudar a los consumidores a afrontar el cambio de estación, la marca internacional de tecnología de estilo de vida RENPHO ha destacado tres soluciones tecnológicas clave de su catálogo europeo, diseñadas para transformar las rutinas invernales en casa en rejuvenecedoras experiencias de spa doméstico.



Recupera la luminosidad cuando la luz del sol se desvanece: mascarilla suave con luz LED Artemis de RENPHO

La reducción de las horas de luz y la falta de luz solar natural a finales de otoño pueden hacer que la piel tenga un aspecto cansado, irregular y apagado. La mascarilla suave con luz LED Artemis de RENPHO ofrece una solución de fototerapia no invasiva para mantener un cutis radiante durante los meses más fríos.



• 324 diodos LED: con el doble de densidad de diodos que las máscaras habituales para el consumidor, esta máscara flexible de silicona cubre cómodamente todo el rostro y la barbilla.



• Terapia de triple longitud de onda: cuenta con tres ajustes de luz específicos (infrarrojo cercano (850 nm), rojo (630 nm) y azul (415 nm)) que ayudan a estimular la producción de colágeno y a mejorar la elasticidad para suavizar las líneas de expresión, además de actuar sobre las bacterias causantes del acné y calmar la inflamación estacional.



• Tratamiento personalizable: cuenta con cinco niveles de intensidad, protectores oculares extraíbles y opciones de temporizador de entre 10 y 30 minutos que se adaptan fácilmente a las rutinas matutinas o vespertinas de relajación, para acelerar la recuperación y restablecer el equilibrio de la piel.



Alivia la fatiga visual y ayuda alcanzar un sueño reparador: masajeador ocular RENPHO Eyeris 3

Un masajeador ocular avanzado y ergonómico, diseñado para ofrecer un cuidado personalizado y relajación de los ojos tras pasar largas horas frente a la pantalla del ordenador. Este dispositivo ligero, que combina control por voz sin necesidad de usar las manos, terapias térmicas y de frío personalizables mediante una almohadilla de gel extraíble y múltiples modos de compresión y vibración, proporciona un alivio a medida para la fatiga ocular y la hinchazón.



Mejorado con transmisión de audio por Bluetooth, ajustes memorizables y una batería USB-C de larga duración, el RENPHO Eyeris 3 establece un nuevo estándar para el bienestar cómodo en casa.



• Terapia dual térmica y de frío: cuenta con 3 niveles de calor ajustables (40–45 °C), además de una mascarilla de gel extraíble y congelable, para alternar fácilmente entre el calor relajante y el alivio refrescante para los ojos cansados.



• Control inteligente y personalizable: ofrece un funcionamiento totalmente manos libres mediante 18 comandos de voz (Hola, Eyeris), modos de compresión y vibración personalizables, audio Bluetooth integrado y memoria automática de ajustes.



• Diseño ergonómico y portátil: Fabricado en piel sintética ligera, con una carga rápida de 90 minutos mediante USB-C que proporciona hasta 240 minutos de autonomía continua.



Mejora la circulación y mantente caliente en las noches frías: masajeador de pies Shiatsu de RENPHO

Diseñado para llevar a casa una experiencia de relajación profesional con calidad de spa, el masajeador de pies Shiatsu de RENPHO combina el masaje shiatsu de tejido profundo, la relajante terapia de calor y la compresión de aire en varios niveles, lo que combate eficazmente la fatiga muscular, mejora la circulación y alivia la tensión diaria en los pies.



Equipado con un panel táctil intuitivo y mandos a distancia, una funda extraíble y lavable para una higiene óptima y un temporizador de seguridad automático, el dispositivo ofrece una solución de bienestar segura, personalizable y cómoda para el cuidado diario.



• Alivio integral multimodal: Combina un masaje shiatsu profundo con una suave presión de compresión de aire y una terapia de calor opcional para tratar los músculos cansados y estimular la circulación.



• Comodidad totalmente personalizable: Cuenta con 3 niveles de intensidad ajustables y dos opciones de control —a través de un panel táctil o de un mando a distancia— para un manejo sencillo.



• Centrado en la higiene y la seguridad: Equipado con una funda de tela extraíble y lavable que facilita la limpieza, además de un temporizador de seguridad con apagado automático de 15 a 30 minutos.



El cambio de horario de verano a invierno es algo más que retrasar los relojes una hora: afecta directamente a la calidad del sueño, el estado de ánimo, la salud de la piel y los niveles de energía. El objetivo de RENPHO es ayudar a las personas a gestionar de forma proactiva estas transiciones estacionales.



Ya sea para compensar la pérdida de luz solar con fototerapia, relajar la vista antes de dormir o calentar las extremidades frías con calor shiatsu localizado, estos dispositivos tecnológicos de bienestar convierten las largas noches de invierno en una oportunidad para el autocuidado reparador.



Disponibilidad: Los tres dispositivos tecnológicos de bienestar para otoño/invierno ya están disponibles directamente en la tienda online oficial europea de RENPHO (renpho.eu) o en las principales tiendas online y físicas en España, como Amazon, MediaMarkt, Carrefour y PCComponentes.



Sobre RENPHO

RENPHO es líder mundial en tecnología inteligente para el bienestar y se dedica a ofrecer productos de autocuidado innovadores, accesibles y de alta calidad. Desde básculas inteligentes de composición corporal y masajeadores de recuperación hasta dispositivos avanzados de belleza, RENPHO combina la tecnología inteligente con un diseño intuitivo para ayudar a millones de clientes de todo el mundo a llevar una vida más sana y equilibrada.



Para más información. www.renpho.eu/es

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