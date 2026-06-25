Cómo Repagalia consiguió que Juan pagara 20.000 euros menos de deuda - Repagalia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de junio de 2026.- Tener una deuda elevada no siempre significa que la única salida sea acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. En muchos casos, una negociación adecuada con las entidades acreedoras puede permitir reducir significativamente la deuda y reunificar los pagos para que vuelvan a ser asumibles.

Eso es lo que le ocurrió a Juan, vecino de Getafe y propietario de una carnicería. Tenía una deuda de 41.333 euros repartida entre 15 entidades financieras, como Cashper, MoneyMan, Wizink, etc. Con el paso del tiempo, fue recurriendo a solicitar créditos para hacer frente a gastos del negocio y necesidades personales, hasta terminar pagando varias cuotas al mes, sin sentir que la deuda bajara realmente.

Tras estudiar su situación, Repagalia apostó por una solución distinta a la Ley de Segunda Oportunidad: la reunificación de deudas. El objetivo era claro: negociar con las entidades para reducir el importe total y organizar los pagos en una única mensualidad para que Juan pudiera hacerles frente sin sentirse ahogado.

El resultado fue una reducción importante. De los 41.333 euros que debía inicialmente, Juan terminó pagando 21.000 euros, es decir, más de 20.000 euros menos de lo que reclamaban las financieras.

Pero para Juan, el cambio no fue solo económico. También pudo recuperar la tranquilidad. Gracias a la reorganización de los pagos, pudo contar con cuotas adaptadas a su situación real.

“Lo que más valoro es que me escucharon. Hubo meses en los que no podía pagar todo lo previsto y me ayudaron a adaptar las cuotas. Me sentí acompañado”, explica Juan.

Desde Repagalia recuerdan que cada caso debe estudiarse de forma individual. La Ley de Segunda Oportunidad puede ser la mejor solución para algunas personas, pero no es la única opción. En algunos casos, como el de Juan, la reunificación de deudas permite negociar con las financieras, reducir la cantidad pendiente y pagar en cuotas asumibles.

Por eso, los expertos recomiendan no esperar a que la situación empeore. Si una persona tiene varias deudas, paga cada mes y aun así no consigue avanzar, la revisión del caso con profesionales puede ser el primer paso para mejorar su situación económica.

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