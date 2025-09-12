Repara tu Deuda abogados cancela 164.620 € en Asturias con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Un hombre con una estación de servicio y una mujer separada son los nuevos exonerados

Madrid, 12 de septiembre de 2025.-

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar 164.620 euros en Asturias. Se trata de dos nuevos casos que se han producido y que han supuesto la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) de los concursados.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia:

1) Un hombre ha cancelado 91.530 euros. Su insolvencia se originó al disminuir drásticamente los ingresos de la estación de servicio. Se trataba de una cesión y se repartía los beneficios en función de la facturación mensual a través del cobro de comisiones. Al principio, las ventas eran altas, pero hubo una serie de obras que impedían el tránsito. Además, la situación económica era cada vez peor. La parte deudora solicitó los préstamos para subsistir. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Tuvo que cerrar su estación de servicio y resolver el contrato. Posteriormente, comenzó a trabajar por cuenta ajena. El concursado hizo lo todo lo posible para así devolver las deudas contraídas. No obstante, no obtuvo los resultados deseados.

2) Una mujer se ha liberado de un importe de 73.090 euros. Todo comenzó cuando estaba con su anterior pareja. Pidió unos préstamos para hacer frente a los trámites iniciales para la apertura de un negocio que iba a emprender junto a su expareja. Ella dispuso el dinero de dicho préstamo para el negocio. Tiempo después, con la separación, sólo tenía su propio ingreso, pero más gastos. Con ello, la situación acabó en sobreendeudamiento.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, ambos concursados han logrado la cancelación de todas sus deudas, lo que les permite reactivarse financieramente y empezar una nueva vida desde cero.

Repara tu Deuda comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de esta ley en septiembre del año 2015. Diez años después, puede decirse que ha contribuido decisivamente a cambiar la situación económica en la que se encontraban personas endeudadas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España. En la actualidad, se cifra en más de 340 millones de euros los exonerados a través de la aplicación de este mecanismo.

El despacho de abogados Repara tu Deuda analiza y acompaña durante todo el procedimiento para que se entregue la documentación necesaria para validar la insolvencia actual o próxima del concursado. De esta forma, se garantiza que se está actuando correctamente y se están dando los pasos oportunos para obtener la deseada cancelación de las deudas.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o que realizaron inversiones con resultado negativo, personas que se encuentran en complicadas circunstancias laborales o de salud propia o de terceros, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, divorciados que han comprobado el aumento de gastos de su nueva situación, etc.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 655956735

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es