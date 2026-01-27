Repara tu Deuda Abogados cancela 233.682 € en Tarragona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Un vecino de Cunit que se endeudó para ayudar a su suegra enferma y un empresario de El Vendrell cancelan sus deudas

Madrid, 27 de enero de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 233.682 euros de deuda en Tarragona (Catalunya). Son dos nuevos casos gestionados por el despacho con resultados favorables a los concursados.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un vecino de Cunit ha cancelado una deuda de 64.291 euros. Su estado de insolvencia se originó porque, durante muchos años, tuvo que brindar el cuidado oportuno a su suegra. Debido a que ni los servicios sociales de su ciudad ni los de la Generalitat de Catalunya le reconocieron derecho alguno a su suegra para disponer de asistencia médica a domicilio ni subvención social, se vio en la ineludible necesidad de solicitar financiación externa. Además, a causa de una discapacidad, su mujer no podía trabajar, con lo el que el suyo era el único ingreso que entraba en casa. Llegó un momento en el que tuvo que contratar a dos personas especializadas en el cuidado de personas con demencia senil para que pudieran asistir a su suegra, ya que su salud empeoró. Esto suponía unos costes elevados que tuvo que pagar la parte deudora. Necesitó recurrir a créditos rápidos que proporcionaban inmediatez en la posesión y disposición de liquidez. Dicha situación se prolongó durante más de diez años. Cuando la parte deudora se jubiló, sus ingresos se redujeron y no conseguía hacer frente todos los gastos de alimentación, suministros, transporte al hospital y la medicación especializada y concreta. Volvió a acudir a financiación externa, hasta que ya no hubo más remedio que acogerse al mecanismo de cancelación de deudas.

2) Otro hombre, en esta ocasión de El Vendrell, se ha despedido de un importe pendiente de pago de 169.391 euros. Necesitó financiación para cubrir los gastos de inversión en un negocio de transporte. Posteriormente, adquirió un préstamo para seguir creciendo. La exmujer del deudor pasó a ser administradora de dicha empresa y adquirió una póliza que avaló el deudor. Un tiempo después, la exmujer cerró la empresa y le anuló el acceso a las cuentas. Por todo lo expuesto, el concursado se encontró en una clara situación de sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad es la herramienta legal más ventajosa para todos aquellos particulares y autónomos que no pueden asumir sus deudas y quieren comenzar una nueva vida. Hay que señalar que, para poder beneficiarse, el concursado debe cumplir una serie de requisitos imprescindibles. En general, ha de encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia, no haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y no haberse acogido en los últimos cinco y actuar de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, aportando toda la documentación requerida.

