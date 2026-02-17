Repara tu Deuda Abogados cancela 264.221 € en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 17 de enero

6 nuevos casos de cancelación de deuda gestionados con éxito por el despacho en Valencia

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 264.221 euros de deuda en Valencia. Se trata de seis nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en un mes en Valencia.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos concursados son las siguientes:

1) Un hombre ha cancelado su deuda de 27.743 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para el tratamiento de la enfermedad de su madre. Posteriormente, el deudor solicitó otros créditos para cubrir gastos familiares, sobre todo de alquiler, así como para la compra de muebles para la vivienda. Inicialmente podía hacer frente al pago de las cuotas, pero empezó a utilizar tarjetas de crédito y los intereses empezaron a acumularse y a quedarse impagados.

2) Una mujer ha dicho adiós a una deuda de 35.531 euros. Solicitó varios créditos destinados a la apertura de un negocio, concretamente una panadería. Al principio generaba los ingresos necesarios para ir cubriendo los gastos básicos propios e ir haciendo frente a las cuotas de los créditos. Poco a poco los clientes fueron descendiendo y cada vez tenía más dificultades para asumir sus gastos mensuales. Finalmente, llegó un momento en el que tuvo que cerrar el negocio debido a la gran cantidad de créditos pendientes de pago.

3) Un matrimonio ha quedado exonerado de 39.138 euros. Debido al nivel tan bajo de ingresos en su unidad familiar, recurrió a los créditos inmediatos. Esto sirvió para hacer frente al pago de la matrícula del grado universitario de su hijo, alimentación y el alquiler de la cuota de la vivienda familiar. No obstante, con sus ingresos, no ha podido devolver lo solicitado.

4) Otro matrimonio debía 41.997 euros. La pérdida de trabajo de la deudora significó una notoria disminución de la fuente de ingresos. Con la buena intención de estabilizar su economía y poder afrontar todas las cantidades debidas, solicitaron varios créditos. A esta situación, desafortunadamente, se le sumó también la pérdida de trabajo del deudor. Al no poder afrontar ni los gastos más vitales se vieron en la necesidad de marcharse a su país de origen, Perú, con su familia. Años más tarde volvieron para emprender en España, invirtiendo en un bar. A pesar de su buena voluntad, dicho negocio no obtuvo los efectos esperados y tuvieron que cerrar, generándoles así más deudas. Desde entonces, si bien han intentado liquidar la deuda, los bajos ingresos generados en relación con los gastos mensuales y el alto cómputo de la cantidad debida les ha impedido afrontar todo.

5) 35.489 euros es el importe liberado por un hombre. Invirtió en la apertura de un negocio. Sus ingresos no fueron los esperados, con lo que no pudo hacer frente a las cuotas de los créditos y los intereses aumentaron. Posteriormente, solicitó otros nuevos créditos para la financiación anterior, hasta que su acumulación conllevó la actual situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

6) 84.323 euros es lo que debía una mujer, madre de un hijo. Lamentablemente, la señora tenía un problema de adicción a las compras, para el que iba solicitando financiación, y del que se encuentra en tratamiento médico. Sin capacidad económica para devolver esos créditos, solicitaba otros nuevos para cubrir la financiación. La exonerada cayó en un estado de insolvencia.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Nacida hace ya más de 100 años en Estados Unidos, se aplica con éxito a particulares y autónomos en estado de sobreendeudamiento que no pueden asumir las cantidades debidas.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su trabajo con personas en estado de sobreendeudamiento en septiembre del mismo año 2015. En todo este tiempo, el grado de conocimiento continúa creciendo. Esta alta especialización le ha llevado a superar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Además, muchos casos se están tramitando actualmente y se reciben llamadas diarias de personas interesadas en acogerse a este mecanismo.

