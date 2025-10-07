Repara tu Deuda Abogados cancela 30.621 € en Bilbao (Bizkaia) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La concursada, al no encontrar más que empleos inestables, recurrió a préstamos personales que no logró devolver

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en el País Vasco. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer de Bilbao (Bizkaia) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 30.621 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “la parte deudora sufrió una temporada en la que sólo encontraba empleos inestables. Con los ingresos generados. No conseguía hacer frente a todas sus necesidades. Por esta razón, se vio abocada a solicitar una serie de préstamos personales. Por desgracia, no consiguió remontar la situación en la que se encontraba y acudió al mecanismo de segunda oportunidad. En estos momentos, ya está liberada de sus deudas”.

Tal como recuerdan desde Repara tu Deuda Abogados, “España aprobó la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Estamos ante una herramienta pensada para que personas en estado de sobreendeudamiento no tengan que vivir ahogadas por pagos que no pueden asumir. Nacida hace más de 100 años en Estados Unidos, a ella se han acogido tanto figuras públicas conocidas (Steve Jobs, Walt Disney) como personales normales y corrientes. Todos tienen en común su situación actual o próxima de insolvencia. Con esta salida, también se elimina el estigma que sufren por no poder hacer frente a sus pagos”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en la aplicación de este mecanismo en septiembre del año 2015. Desde entonces hasta la actualidad, ha logrado alcanzar la cifra de 360 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho de abogados prevé que esta cifra continúe creciendo en próximas fechas. Y es que esta legislación es cada vez más conocida por un número mayor de personas. Además, los que ya se han beneficiado hacen partícipe a otros endeudados para que comiencen el proceso cuanto antes. Por otra parte, hay muchos procesos que ya se encuentran en marcha y cuyo resultado se estima que será favorable para los intereses del concursado.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar exonerados de sus deudas en caso de que cumplan una serie de requisitos. En general, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los últimos diez años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. En paralelo, no puede haberse acogido a esta herramienta en los últimos cinco años.

