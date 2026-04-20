Repara tu Deuda Abogados cancela 356.900 € en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Se trata de cinco nuevos casos de personas que han empezado una nueva vida financiera

Madrid, 20 de abril

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado nuevas cancelaciones de deuda en Valencia. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, se han producido cinco casos de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) por un importe que ascendía a 356.900 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, sus historias son las siguientes:

1) 192.651 euros es la cantidad exonerada por un matrimonio de Algemesí, padres de dos hijos. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para la compra de la vivienda familiar. Desafortunadamente, tras la crisis económica del 2008, perdieron sus puestos de trabajo, por lo que volvieron a solicitar otros créditos para cubrir los gastos familiares. Por otra parte, debido a la falta de pago de la hipoteca sobre la vivienda familiar, la entidad financiera procedió a la ejecución de la casa, quedando un remanente al que tampoco pudieron hacer frente los deudores.

2) En Bétera un hombre ha dicho adiós a una deuda de 39.216 euros. Su insolvencia comenzó tras su divorcio, lo que le generó un aumento de los gastos vitales que eran compartidos. A esta complicada situación se le sumó la prestación a su excónyuge de una manutención para el cuidado y alimentación de sus hijas en común. También se le unen los altos importes mensuales invertidos en los desplazamientos para seguir pasando tiempo con ellas ya que se mudaron a Lanzarote. Ante estos gastos, se vio en la necesidad de recurrir a préstamos personales que le generaron una dependencia económica y un mayor endeudamiento imposible de liquidar.

3) 75.296 euros es el importe liberado por una mujer. Tras un divorcio, la solicitante alquiló una vivienda para ejercer la custodia compartida de su hija menor de edad. Para acondicionarla, se vio obligada a solicitar un préstamo. Asimismo, debido a que su centro de trabajo se encontraba a una distancia aproximada de 25 kilómetros, la solicitante adquirió un vehículo financiado mediante un préstamo. La concursada sufrió un accidente de tráfico, el vehículo resultó siniestrado y quedó inservible. Ante la imposibilidad económica de afrontar los gastos de reparación, y dada su precaria situación financiera en ese momento, no tuvo más opción que llevar el coche al desguace. A todo ello se le ha de añadir la inestabilidad laboral de la deudora, ya que los trabajos que conseguía eran fijos discontinuos, con periodos de actividad y de inactividad.

4) El importe exonerado por otra mujer, madre de dos hijos, es de 17.307 euros. Necesitó financiación para los gastos familiares. También solicitó otro nuevo préstamo para ayudar a cubrir los gastos de operación a la que se tuvo que someter su madre. Posteriormente, perdió su puesto de trabajo, por lo que solicitó nuevos créditos para hacer frente a todas las necesidades familiares, contando con que el padre de sus hijos se desatendió de sus obligaciones frente a ellos. Con sus ingresos, no ha podido asumir los importes pendientes de pago.

5) En Gandía un hombre se ha despedido de una cantidad de 32.430 euros. Solicitó varios préstamos para cubrir gastos esenciales como alquiler, mobiliario, electrodomésticos, alimentación y vestimenta. Inicialmente, las cuotas de estos préstamos los pagaba de forma regular y puntual. Sin embargo, tras la jubilación, sus ingresos disminuyeron, lo que provocó retrasos en los pagos. Esta situación llevó a un incremento significativo de la deuda. En un intento por encontrar una solución a estos impagos, pidió créditos en línea. Esta decisión resultó contraproducente debido a los intereses excesivamente altos asociados a este tipo de préstamos.

La Ley de Segunda Oportunidad está en vigor desde hace más de un siglo. Aprobada inicialmente en Estados Unidos, no fue hasta 2015 cuando llegó a España. Se trata de la salida más eficiente para que aquellas personas que se encuentran sufriendo un estado de insolvencia y necesitan empezar financieramente desde cero puedan hacerlo sin arrastrar deudas de por vida. Lo cierto es que al principio los particulares y autónomos tenían muchas dudas acerca de ella. Sin embargo, la realidad se ha terminado imponiendo y son numerosas las personas que acuden a ella esperanzados de acabar con su angustiosa situación.

Repara tu Deuda Abogados es pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad al haber sido fundado en septiembre de 2015. Durante este tiempo, la experiencia lograda le ha llevado a ayudar a numerosos particulares y autónomos que anteriormente no sabían cómo hacer para empezar una nueva vida desde cero. En todo este tiempo, el gabinete jurídico ha logrado rebasar la cifra de 425 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

La reciente puesta en marcha del programa Vida nueva sin deudas pretende ofrecer a los clientes del despacho un acompañamiento para que puedan experimentar un verdadero renacimiento financiero. Y es que muchas personas no eran capaces de desbloquear su situación tras la cancelación de sus deudas y necesitaban un soporte para su caso.

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