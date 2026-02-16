Repara tu Deuda Abogados cancela 44.385 € en Cáceres (Extremadura) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado es un carnicero que también ofrecía reparto a bares y restaurantes, pero no consiguió los resultados deseados

Cáceres, 16 de febrero de 2026.- Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 44.385 euros a un hombre de Cáceres (Extremadura).

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia coincide con el periodo en el que se encontraba dado de alta en la seguridad social en régimen de autónomo. El exonerado regentaba una carnicería. Lamentablemente, los ingresos iban disminuyendo con el paso del tiempo, por lo que se vio en la obligación de ampliar las fuentes de negocio. Así fue realizando reparto de preparados cárnicos a bares y restaurantes. Para ello, necesitó disponer de una furgoneta, lo que supuso otro gasto más. Sus esfuerzos no fueron suficientes y llegó un momento en el que los gastos (cuotas de renting del vehículo, pago a proveedores, servicios) eran notablemente superiores a los ingresos, Para poder hacer frente a los gastos generados, solicitó líneas de crédito. Sin embargo, la situación empeoró y se vio obligado a cerrar el negocio. Desde entonces, con la cantidad que percibe por el desempeño de sus funciones por cuenta ajena, únicamente puede costear los gastos correspondientes a las necesidades más básicas”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar una nueva vida alejada de todas sus deudas tras dictar el juez la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda libre de todos los importes pendientes de pago.

Repara tu Deuda Abogados inició su labor de ayuda a personas en estado de sobreendeudamiento en septiembre de 2015, mismo año de la entrada en vigor de esta ley en España. En todo este tiempo, ha logrado superar la cifra de 400 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes con la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.

El despacho de abogados asesora de forma gratuita antes de comenzar el procedimiento. Esto permite comprobar de antemano si el caso corresponde al de un particular o autónomo con una deuda exonerable. De esta manera, si se ve que no puede acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, no hace perder el tiempo al interesado.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que iniciaron un negocio que no obtuvo los resultados deseados, personas en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de algún engaño, padres que avalaron a sus hijos para la compra de una vivienda, divorciados que han comprobado el aumento de gastos de su nueva situación, etc.

