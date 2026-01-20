Repara tu Deuda Abogados cancela 77.204 € en Málaga (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

2 nuevos casos de la provincia de Málaga (Andalucía) con exonerados que han conseguido decir adiós a sus deudas

Málaga, 20 de enero.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 77.204 euros de deuda en Málaga (Andalucía). Se trata de dos nuevos casos de personas que han podido decir despedirse de todos los importes pendientes de pago.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un matrimonio ha cancelado una deuda de 36.200 euros. Su estado de insolvencia se originó por la compraventa de vehículos. Anteriormente, vivían en un piso pequeño, por lo que buscaron uno más amplio. Solicitaron financiación con el objetivo de costear también toda la mudanza (fianza, honorarios de agencia inmobiliaria, menaje, etc.). Al principio no tenían problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas, ya que el deudor tenía una nómina razonable. Lamentablemente, el deudor sufrió un infarto y estuvo de baja laboral durante un amplio periodo de tiempo. Al volver a su empresa, le cambiaron las funciones y su categoría, con la consiguiente reducción de salario. Debido a su estado de salud y edad, su situación laboral ha sido inestable. Por todo ello, su poder adquisitivo y su capacidad de devolución han quedado mermados, relegándose el pago de las cuotas crediticias por detrás de los gastos ordinarios y recurrentes de cada mes.

2) De Torremolinos es un hombre que ha quedado exonerado de 41.004 euros. Requirió de financiación para cubrir los gastos de fianza y alquiler de una vivienda. Por otra parte, el deudor era propietario de una casa que había arrendando con el fin de asumir la cuota hipotecaria. Desafortunadamente, los arrendatarios no les abonaban las mensualidades, lo que provocó que el deudor no pudiera hacer frente a los pagos. Posteriormente, perdió su puesto de trabajo. A todo ello hay que añadirle que se divorció. Con un hijo a cargo, tuvo que pedir nuevos préstamos para cubrir todos los gastos familiares. Finalmente, entregó la vivienda en dación en pago a la entidad financiera. Con sus únicos ingresos, cayó en una clara situación de sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para que tanto particulares como autónomos consigan reactivarse financieramente y se alejen de todos los problemas emocionales que se derivan de una economía maltrecha. Esto les beneficia no solo a ellos, sino también a su entorno más próximo.

Para poder acogerse a una herramienta de estas características, es necesario cumplir una serie de requisitos específicos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que esté inmerso o prevea encontrarse en un estado de insolvencia y que actúe de buena fe en todo momento, sin ocultar bienes ni ingresos.

