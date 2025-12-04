Repara tu Deuda Abogados cancela 93.913€ en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Mallorca, 04 de diciembre 2025.- Una mujer y dos hombres se han despedido de todas sus deudas gracias a la aplicación de este mecanismo

Tres personas de Mallorca (Baleares) han logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI). Estos casos han sido tramitados por Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias son las siguientes:

1) Una mujer ha dicho adiós a un importe pendiente de 36.266 euros. La concursada fue incapaz de hacer frente a las deudas que ostentaba frente a sus acreedores. Y es que su situación económica era de gran vulnerabilidad. Residía en una vivienda social. Aunque intentó llegar a un acuerdo de pago con los financiadores para solventar la situación, se vio en la necesidad de acogerse al mecanismo de segunda oportunidad.

2) Un hombre se ha liberado de una cantidad de 37.001 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para gastos familiares. El concursado conseguía trabajos, pero eran inestables, lo que repercutía negativamente en su economía. Esto hizo que solicitara nuevos créditos para poder cubrir los gastos diarios. Posteriormente, el vehículo que tenía sufrió varias averías, y también tuvo que hacer frente a esos gastos.

3) Otro hombre debía 20.646 euros. Necesitó financiación para la compra de muebles para la vivienda. Posteriormente, el deudor sufrió un accidente y se vio obligado a solicitar otro crédito para la reparación del vehículo. Desafortunadamente, el deudor se vio afectado por un ERE y perdió su puesto de trabajo. Todas estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para asumir esos créditos ni sus necesidades diarias, solicitara más créditos para cubrir la financiación que había solicitado.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Durante todos estos años, el grado de conocimiento de esta legislación ha crecido de forma exponencial. La difusión de los casos y el hecho de que muchos exonerados expliquen a otros su historia de éxito ha hecho que se haya arraigado como un mecanismo eficiente para ciudadanos insolventes.

Para saber que se va en la dirección correcta, es fundamental poner el caso en manos de expertos en la aplicación de este mecanismo. Así las cosas, el despacho de abogados ha logrado alcanzar la cifra de 370 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España, lo que refuerza su experiencia en procesos de este tipo.

