Repara tu Deuda Abogados cancela 962.701 € en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

17 nuevos casos de cancelación de deuda gestionados con éxito por el despacho en Barcelona (Catalunya) en un mes

Barcelona, 26 de marzo de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 962.701 euros de deuda en Barcelona (Catalunya). Se trata de 17 nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en un mes.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Una mujer de Manresa ha cancelado una deuda de 60.680 euros. Su situación de endeudamiento se originó al solicitar un préstamo para cubrir los gastos de gestión para la entrada del alquiler de una vivienda y el pago de los tres primeros meses. Desafortunadamente, debido a un cáncer, la parte deudora se vio en la obligación de no trabajar. Empezó a recibir una prestación de baja médica por un importe mínimo con el que no pudo hacer frente a los préstamos solicitados a las entidades financieras.

2) En Terrassa, donde han tenido lugar tres casos que han sumado 120.671 euros exonerados, un hombre ha quedado liberado de una deuda de 11.932 euros. La situación de insolvencia se originó al actuar como avalista en la compra de un vehículo destinado al desarrollo económico y laboral de un familiar. Inicialmente podía hacer frente a las cuotas, pero debido a las escasas ganancias dejó de realizar los pagos. Esto provocó la entrega del vehículo a la entidad financiera, que reclamó a la parte deudora -en su calidad de avalista-, el remanente de la deuda. Con el salario del que disponía, no ha podido devolver los importes pendientes de pago.

3) En Badalona se han producido dos exoneraciones que alcanzan los 229.412 euros. Hay que explicar el caso de una mujer que ha dicho adiós a 62.977 euros de deuda. Solicitó un préstamo personal al banco para abrir una tienda de fabricación y venta de bisutería. El negocio estaba siendo exitoso ya que el volumen de ventas era cada vez mayor. Para seguir con el plan, la parte deudora solicitó un crédito de 20.000 euros con una cuota de 200 euros mensuales. Posteriormente, tras un par de años, los pedidos y la facturación neta del negocio empezaron a disminuir de forma estrepitosa, lo que le impidió crear nuevos diseños. Por esta razón, solicitó una segunda línea de crédito e invirtió principalmente en material y en publicidad del producto. Aunque tenía pedidos, no eran suficientes para cubrir ni los gastos empresariales ni los personales. Por este motivo, usó tarjetas de crédito para pagar el alquiler de la vivienda y una tarjeta para la alimentación. Aunque intentó reunificar las deudas para salir de la situación en la que se encontraba, acabó cayendo en insolvencia.

4) Una mujer de Castellar del Vallès ha dicho adiós a 29.612 euros de deuda. Pidió un préstamo para abrir un pequeño negocio de 24 horas. No obstante, debido a las controversias con los vecinos causadas por el ruido que generaba tener el establecimiento abierto durante toda la noche, se vio obligada a cerrarlo, disminuyendo notoriamente sus ingresos. A este suceso se le sumaron los gastos veterinarios tras una repentina enfermedad de su perro. Para afrontar dicha cantidad y cubrir los gastos más vitales fue sumando créditos. Al no tener una fuente estable de ingresos, no pudo hacer frente a los pagos pendientes.

5) En Sabadell la cantidad total cancelada en cuatro casos ha sido de 313.359 euros. Uno de ellos es el de un hombre que ha dicho adiós a 47.933 euros de deuda. Solicitó un primer préstamo a una entidad de crédito para los gastos extraordinarios de la manutención de su hija y el colegio. No tenía la suficiente solvencia económica para hacer frente a sus deudas. Por necesidad no tuvo más remedio que volver a recurrir a estos créditos rápidos para cubrir los gastos familiares. Intentó en varias ocasiones la reagrupación de las deudas contraídas con los bancos con una nueva cuota mensual a la que al final le resultó imposible hacerle frente. Y es que su mujer tampoco consiguió un trabajo que le pudiera ayudar a asumir las deudas contraídas con anterioridad.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. En todo este tiempo, la firma ha logrado superar la cantidad de 415 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Para poder acogerse a esta herramienta, es fundamental que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que actúe de buena fe sin ocultar bienes ni ingresos y que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900831652

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es