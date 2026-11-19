Repara tu Deuda alivia el peso de 49.741 € en Badalona (Barcelona, Cataluña) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre de 2026.-

La deudora solicitó préstamos para pagar obligaciones anteriores y realizar algunas reformas en su vivienda. También recurrió a tarjetas de crédito para atender cuotas que ya no podía asumir, explican los abogados de Repara tu Deuda Abogados. Una vecina de Badalona (Barcelona, Cataluña) ha logrado cancelar 49.741 euros mediante la Ley de Segunda Oportunidad con la intervención del despacho, el referente en España para particulares y autónomos que buscan una solución legal a sus problemas de insolvencia.

Las dificultades económicas comenzaron cuando la afectada necesitó nueva financiación para afrontar préstamos pendientes y acometer reformas en su domicilio. Al no poder atender todas las cuotas, recurrió también a tarjetas de crédito para cubrir pagos anteriores. Esta dinámica incrementó progresivamente sus obligaciones económicas y terminó por comprometer su capacidad de pago.

La situación se agravó con la jubilación. La mujer pasó a percibir una pensión muy inferior al salario mínimo interprofesional, lo que le impidió responder al conjunto de las deudas acumuladas. Los abogados explican que la reducción de ingresos, sumada a los compromisos financieros que ya arrastraba, la llevó a una situación de insolvencia.

La deudora no podía hacer frente a todas sus obligaciones económicas, señalan los profesionales al explicar el alcance del sobreendeudamiento. Gracias al procedimiento de segunda oportunidad, ha podido dejar atrás una carga financiera que sus ingresos ya no le permitían sostener.

Una segunda oportunidad que une experiencia jurídica, cercanía y tecnología

Repara tu Deuda Abogados trabaja en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, cuando comenzó su actividad. Su trayectoria se ha centrado en ayudar a particulares y autónomos que necesitan recuperar su estabilidad financiera mediante un procedimiento adaptado a sus circunstancias.

El acompañamiento comienza con un estudio gratuito para comprobar si el interesado reúne los requisitos legales para solicitar la exoneración. Si el caso no resulta viable, el despacho lo comunica directamente para evitar gastos innecesarios. Cuando puede iniciarse el procedimiento, el asesoramiento continúa durante las distintas fases de la tramitación.

Este seguimiento se facilita mediante MyRepara, una aplicación disponible para Android e iOS que permite consultar el estado del expediente, aportar documentación y comunicarse con los especialistas sin desplazamientos innecesarios. La combinación de atención jurídica y accesibilidad también se refleja en las opiniones de los clientes, que destacan la profesionalidad de los abogados, la cercanía, la claridad de las explicaciones y el apoyo recibido durante el proceso.

El análisis individualizado resulta igualmente importante ante la posibilidad de solicitar la exoneración de determinadas deudas públicas, dentro de los límites y requisitos establecidos legalmente. Esta alternativa permite estudiar soluciones para quienes también mantienen obligaciones pendientes con las administraciones.

La jubilación debería ser el comienzo de una etapa más serena, no la continuación de una deuda imposible de sostener. Para esta vecina de Badalona, la segunda oportunidad significa dejar de mirar atrás con preocupación y recuperar la libertad de decidir cómo quiere vivir los años que vienen.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como el referente nacional en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como el despacho de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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