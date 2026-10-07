Repara tu Deuda aplica la Ley de Segunda Oportunidad y cancela 66.797 € en Martorell (Barcelona, Cataluña) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de octubre de 2026.-

Una mujer recurrió a créditos para comprar un coche y adaptar la vivienda de su madre; las cuotas y la financiación posterior terminaron desbordando su economía familiar

La acumulación de financiación puede convertir unas cuotas inicialmente asumibles en una carga difícil de sostener. Así ocurrió en Martorell (Barcelona, Cataluña), donde Repara tu Deuda Abogados, despacho referente en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad en territorio español, ha logrado la cancelación de 66.797 euros a una mujer en situación de insolvencia.

De unas cuotas al día a un endeudamiento que siguió creciendo

Los abogados de Repara tu Deuda explican que la afectada solicitó inicialmente financiación para adquirir un vehículo y reformar la vivienda de su madre con el objetivo de adaptarla a sus necesidades. Durante un tiempo atendió las cuotas con normalidad, pero su elevada cuantía mensual, sumada a los gastos esenciales de la familia, fue reduciendo su margen económico.

Ante esa presión recurrió a tarjetas revolving pensando que le proporcionarían liquidez. Sucedió lo contrario: aumentaron las obligaciones, comenzaron a acumularse cuotas pendientes e intereses y llegó un momento en el que sus recursos ya no eran suficientes para responder a los pagos.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a particulares y autónomos insolventes que cumplen los requisitos legales distintas medidas que pueden resultar determinantes durante el procedimiento. Dependiendo de las circunstancias concretas de cada expediente, entre ellas se encuentran:

-Cancelación de las deudas que puedan ser legalmente exoneradas.

-Posibilidad de alcanzar la cancelación de obligaciones de los avalistas, cuando concurran los requisitos aplicables.

-Paralización de las llamadas de reclamación vinculadas a las deudas incluidas en el procedimiento.

-Suspensión de embargos sobre la nómina, cuando legalmente corresponda.

-Eliminación de los datos de ASNEF una vez se den las condiciones necesarias tras la cancelación.

Un proceso complejo también necesita información y acompañamiento

El respaldo durante el procedimiento no se limita a la documentación jurídica. Repara tu Deuda cuenta con MyRepara, una herramienta desde la que los clientes pueden consultar la evolución de su expediente, conocer las distintas fases, aportar documentación y centralizar gestiones sin desplazamientos innecesarios.

Esta posibilidad de seguir el proceso cobra especial importancia cuando la incertidumbre se prolonga. Precisamente, en las valoraciones de los clientes aparecen aspectos como la profesionalidad, el apoyo en momentos complicados, la cercanía del equipo y el alivio que supone alcanzar la cancelación. Algunas opiniones también ponen el foco en la comunicación durante las etapas de mayor presión, un aspecto especialmente sensible para quien atraviesa dificultades económicas.

La trayectoria del despacho ayuda a situar el alcance de esta labor: más de 154.000 clientes han recurrido a sus servicios y la deuda cancelada supera ya los 454 millones de euros.

La Ley de Segunda Oportunidad abre la posibilidad de que una insolvencia no determine indefinidamente la vida económica de una persona. El caso resuelto en Martorell refleja precisamente el sentido de este mecanismo: ofrecer, cuando se cumplen los requisitos, un punto desde el que volver a organizar las finanzas con mayor tranquilidad y recuperar progresivamente el control sobre el futuro.

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