Repara tu Deuda borra 69.170 € tras un divorcio aplicando la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de septiembre

Una vecina de Dos Hermanas mantuvo inicialmente sus pagos, pero la pérdida del empleo terminó por desestabilizar su economía

Hay situaciones económicas que no se quiebran de un día para otro, sino después de encadenar varios cambios difíciles de absorber. Así ocurrió con una vecina de Dos Hermanas (Sevilla) que, tras divorciarse y perder posteriormente su empleo, terminó sin capacidad para atender sus obligaciones. Repara tu Deuda Abogados, principal despacho en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido liberarla de 69.170 euros.

Del pago regular de las cuotas a unos ingresos que apenas cubrían lo esencial

La insolvencia comenzó a gestarse a raíz de su divorcio. La afectada arrastraba créditos solicitados anteriormente junto a su excónyuge para atender gastos extraordinarios familiares. Pese a la elevada carga económica, continuó durante un tiempo con el pago asiduo de las cuotas.

El punto de inflexión llegó después, cuando perdió su trabajo y sufrió una “drástica disminución de ingresos”. Buscando un coste de vida más asequible, decidió trasladarse a un pueblo de Sevilla. Allí surgió otro obstáculo: la falta de transporte público para desplazarse hasta la ciudad, donde se concentraba una mayor oferta laboral.

La deudora fue entonces “rotando de trabajos” sin conseguir estabilizar sus finanzas. Con dos hijos menores a su cargo, lo que percibía apenas permitía cubrir las necesidades esenciales. Comenzaron los impagos y la acumulación de cuotas e intereses acabó derivando en un escenario de sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad abrió una vía para resolver este problema. Repara tu Deuda estudia previamente cada caso y acompaña a la persona durante todo el procedimiento. En circunstancias como las de esta vecina, para quien los desplazamientos ya habían supuesto una dificultad, herramientas como MyRepara permiten subir documentación, consultar las fases del expediente y mantener reuniones con los especialistas desde el dispositivo móvil. De esta forma, el usuario puede conocer la evolución de su caso y realizar buena parte de las gestiones necesarias sin acudir presencialmente al despacho.

Ese seguimiento también aparece entre los aspectos que valoran quienes han recurrido a los servicios de la firma. Algunos destacan “la tranquilidad que transmiten” sus profesionales, mientras otros aprecian especialmente saber que el equipo continúa trabajando aunque en determinadas fases sea necesario esperar novedades del juzgado. La paciencia, el trato humano y el respaldo recibido son otros elementos presentes en sus experiencias.

Para esta vecina de Dos Hermanas, la resolución cierra una etapa marcada por el esfuerzo de adaptarse a una nueva realidad familiar y laboral. Después de intentar mantener sus pagos y encontrar continuidad mediante distintos empleos, deja atrás una carga que había terminado superando sus posibilidades. Ahora puede recuperar el equilibrio y, como resume el despacho, “empezar una nueva vida financiera”.

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