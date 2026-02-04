Repara tu Deuda cancela 22.034 € en Toledo (Castilla-La Mancha) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 4 de febrero de 2026.-

El exonerado sufrió el fallecimiento de su mujer y perdió su empleo, por lo que no pudo asumir sus deudas

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Castilla-La Mancha. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre de Toledo (Castilla-La Mancha) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 22.034 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “la insolvencia del deudor viene motivada por no poder pagar el préstamo hipotecario y los diferentes préstamos que ya tenía. Desgraciadamente, el exonerado perdió a su mujer y el fallecimiento coincidió con la pérdida de su trabajo. Durante mucho tiempo sufrió una inestabilidad laboral al caer también en un estado de depresión. Actualmente, ya jubilado y con la prestación que recibe, apenas logra cubrir sus gastos más básicos. La situación de sobreendeudamiento ha quedado atrás tras acogerse al mecanismo de segunda oportunidad. Ahora dispone de su cancelación y puede empezar libre de deudas”.

Tal como señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España aprobó esta legislación que tanto ha ayudado a particulares y autónomos en el año 2015. Desde entonces, muchos se han acogido con recelos iniciales y con más confianza a medida que se han producido los casos de éxito. Puede decirse. sin temor a equivocarse, que se trata de una herramienta que se ha consolidado entre los ciudadanos endeudados como la salida más ventajosa para ellos”.

Repara tu Deuda Abogados empezó su labor de ayuda a estas personas precisamente en septiembre del mismo año 2015, lo que le sitúa como despacho pionero en la aplicación de esta herramienta. Su labor constante enfocada en el cliente y una metodología de trabajo eficiente, le hace situarse como el claro referente a nivel nacional en la aplicación de este mecanismo. En todo este tiempo, el despacho ha logrado alcanzar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

Esta legislación permite la exoneración de las deudas siempre que se cumplan una serie de requisitos. En general, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda abogados, además de un óptimo servicio jurídico, cuenta con una tecnología avanzada. Y es que dispone de una aplicación para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. Esta permite la reducción de los costes del procedimiento, un seguimiento y un control de las distintas fases y reuniones con los profesionales del despacho.

