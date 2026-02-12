Repara tu Deuda cancela 29.959 € en Guadalajara (Castilla-La Mancha) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Guadalajara, 12 de febrero 2026.- El deudor, padre de un hijo menor de edad, perdió su puesto de trabajo y requirió de financiación que no logró devolver

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Guadalajara (Castilla-La Mancha). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre ha obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 29.959 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para gastos familiares. Desafortunadamente, el deudor perdió su puesto de trabajo. Para poder cubrir de nuevo los gastos, solicitó otros créditos. Cuando encontraba empleo, estos eran temporales. A ello se le añadió el hecho de que tenía que hacer frente al cuidado y mantenimiento de su hijo menor de edad. Estas circunstancias provocaron que, sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos, solicitara más financiación. Sin embargo, su acumulación le llevó a la situación de insolvencia y sobreendeudamiento. Con sus ingresos, apenas podía cubrir sus necesidades más esenciales”.

Tal como ha ocurrido en este caso, son numerosas las personas que tienen que hacer frente a dolorosos contratiempos de salud o laborales que no preveían. Cuando se dan cuenta, han caído en un estado de sobreendeudamiento del que no pueden salir si no es a través del mecanismo de segunda oportunidad.

Los particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad se benefician de una serie de ventajas. Entre los beneficios más evidentes, habría que citar la salida de los listados de morosidad como ASNEF o evitar los embargos de las nóminas. En paralelo, se dejan de recibir las llamadas de los bancos y entidades financieras. Por último, si el exonerado lo desea, puede solicitar nueva financiación a bancos y financieras y registrar bienes a su nombre.

Desde que esta herramienta fue aprobada en el año 2015, el conocimiento de esta legislación es cada vez mayor. Conforme pasa el tiempo, crece el número de particulares y autónomos que acuden a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor esta herramienta en España.

El despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cantidad continúa creciendo a diario como consecuencia del elevado número de personas interesadas en acudir a este mecanismo. Además, hay muchas que están en estos momentos acogiéndose, cuyo caso se prevé favorable para sus intereses.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar liberados del pago de sus deudas en caso de que cumplan una serie de requisitos. En general, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre sufriendo un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda Abogados dispone de una aplicación para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. Esta permite la realización de consultas personalizadas acerca del estado de su procedimiento, reuniones con los abogados mediante el sistema de videollamadas y también se evitan desplazamientos a las oficinas. El despacho está especializado en derecho bancario. Por este motivo, analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras.

