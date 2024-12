Repara tu Deuda cancela 33.000 € en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El concursado se endeudó para ayudar a una persona cercana y sufrió embargos de la nómina al firmar un alquiler junto a su madre

Madrid, 10 de diciembre de 2024.- Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a un hombre en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Andalucía) una deuda que ascendía a 33.000 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó en el momento en el que el concursado solicitó unos préstamos para ayudar económicamente a una persona cercana que no podía asumir sus deudas. La petición de dichos préstamos se juntó con algún embargo de la nómina debido a que de buena fe firmó un contrato de alquiler junto con su madre, ya que él era el único que disponía de una nómina en caso de haber un impago. Todo ello le generó un estado de sobreendeudamiento. Para intentar frenarlo, solicitó microcréditos con la intención de devolverlos en pequeñas cuotas para salir de dicha situación. No obstante, no consiguió darle la vuelta a todo”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo queda libre de los importes debidos.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre de 2015. Poco antes, se había puesto en marcha este mecanismo tras la aprobación por parte del Parlamento de España para ofrecer una salida legal y efectiva para que las personas puedan cancelar sus deudas.

La experiencia durante todo este tiempo en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad le ha llevado a ser el referente nacional en este mecanismo. Y es que su liderazgo está consolidado por las cifras de exoneración. En estos momentos, supera la cantidad de 300 millones de euros cancelados a beneficiarios procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que montaron un negocio o que realizaron en él inversiones con resultados negativos, personas en complicadas circunstancias laborales o de salud propia o ajena, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, padres que avalaron a sus hijos para la compra de una vivienda, etc.

El despacho está especializado también en la defensa de los intereses de los consumidores. En este sentido, hay que señalar que ofrece analizar los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Contacto:

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción: Responsable de prensa

Teléfono de contacto: 655956735