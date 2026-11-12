Repara tu Deuda libera 50.435 € de deuda en Leioa (Bizkaia, País Vasco) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

El divorcio y la responsabilidad económica de tres hijos llevaron a una mujer a acumular deudas que ya no podía afrontar

(Información remitida por la empresa firmante)

País Vasco, 12 de noviembre de 2026.- Al principio pagaba las tarjetas de crédito con puntualidad, pero tras su divorcio tuvo que asumir todos los gastos del hogar y comenzó a recurrir a nuevos préstamos para afrontar los anteriores, explican los abogados que han llevado el caso. Esta situación llevó a una vecina de Leioa (Bizkaia, País Vasco) a un sobreendeudamiento que terminó resolviéndose con la cancelación de 50.435 euros.

Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad en España, ha acompañado a la afectada durante el procedimiento que le ha permitido obtener esta exoneración.

Del pago puntual de las tarjetas a una deuda que dejó de ser asumible

El origen de las dificultades económicas se encuentra en la utilización de tarjetas de crédito para atender necesidades cotidianas, entre ellas la alimentación, la ropa, los muebles y los electrodomésticos. Durante un tiempo, la mujer consiguió abonar las cuotas sin retrasos, por lo que el endeudamiento no representaba inicialmente un problema para la economía familiar.

La situación cambió tras la ruptura matrimonial. Según explican los letrados, la afectada pasó a asumir las cargas económicas del hogar y la atención de sus tres hijos, una responsabilidad que redujo considerablemente su capacidad para cumplir con los compromisos financieros adquiridos.

Con el propósito de mantener los pagos al día, solicitó financiación adicional. Los abogados señalan que esta decisión buscaba evitar los impagos, pero acabó produciendo el efecto contrario: cada nuevo préstamo añadía obligaciones a un presupuesto que ya estaba muy ajustado.

Los retrasos terminaron siendo inevitables y los intereses incrementaron progresivamente las cantidades pendientes. Actualmente, la mujer percibe un salario mensual aproximado de 1.323 euros, destinado principalmente a cubrir las necesidades básicas de su familia. Esta limitación de ingresos hizo imposible recuperar la estabilidad sin acudir a una solución legal.

Una respuesta legal para quienes necesitan recuperar su estabilidad

La Ley de Segunda Oportunidad se introdujo en España en 2015, tomando como referencia mecanismos de rehabilitación financiera como el Fresh Start estadounidense. Su finalidad es ofrecer a particulares y autónomos insolventes la posibilidad de obtener, si cumplen los requisitos legales, la exoneración de determinadas deudas y evitar que una situación de sobreendeudamiento se prolongue indefinidamente.

Repara tu Deuda Abogados fue creado en septiembre del mismo año 2015. Su experiencia ha ayudado a miles de particulares y autónomos que no sabían dónde acudir para empezar una nueva vida desde cero. Desde sus principios hasta estos momentos, el despacho ha logrado superar la cifra de 454 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

La firma también ha incorporado herramientas digitales para facilitar la comunicación con sus clientes. A través de MyRepara, los usuarios pueden consultar información sobre su procedimiento y mantenerse al tanto de su evolución, sin depender exclusivamente de las comunicaciones telefónicas.

Otra de sus áreas de trabajo es la defensa de los consumidores. El despacho estudia contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para detectar posibles cláusulas abusivas y valorar las acciones que correspondan.

Para esta madre de Leioa, la segunda oportunidad significa algo muy concreto: que el esfuerzo de mantener a su familia ya no tenga que competir con una deuda imposible de pagar.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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