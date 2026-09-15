Repara tu Deuda libera a una mujer de 884.755 € en Toledo con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

La devolución de unos pagarés inició sus dificultades económicas, que se agravaron tras separarse y asumir sola los gastos familiares

(Información remitida por la empresa firmante)

Toledo, 15 de septiembre de 2026. - Una deuda difícil de asumir puede acabar condicionando por completo la estabilidad de una persona. Así le ocurrió a una mujer de Seseña Nuevo (Toledo), a quien Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha cancelado 884.755 euros después de que obtuviera la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

Unos pagarés devueltos marcaron el inicio de sus problemas financieros

Los abogados de Repara tu Deuda explican el origen del caso: “su estado de insolvencia se originó a raíz de descontarse unos pagarés debido a su actividad económica, los cuales en el momento del vencimiento vinieron devueltos, originando una situación en la que no podía cubrir todos los gastos”.

A partir de entonces, sus posibilidades de atender las obligaciones contraídas se redujeron notablemente. Según señalan los profesionales del despacho, sus dificultades se agravaron considerablemente después de separarse de su expareja, ya que pasó a hacerse cargo ella sola de todos los gastos familiares.

La combinación de ambas circunstancias terminó llevándola a un claro estado de sobreendeudamiento. Sus ingresos ya no resultaban suficientes para afrontar los pagos pendientes y únicamente le permitían cubrir las necesidades más esenciales.

La Ley de Segunda Oportunidad abre una nueva etapa para la exonerada

Ante la imposibilidad de revertir este escenario con sus propios recursos, la afectada recurrió a la Ley de Segunda Oportunidad. La aplicación del mecanismo ha permitido poner fin a una carga financiera que había terminado superando ampliamente su capacidad de pago y que le impedía recuperar el equilibrio en sus cuentas.

El antecedente de esta legislación se encuentra en Estados Unidos, donde mecanismos de segunda oportunidad se aplican desde hace más de un siglo. A España llegó en 2015 con el propósito de ofrecer una salida legal a particulares y autónomos que atraviesan un estado de insolvencia y no pueden responder a las obligaciones asumidas.

Para acogerse a esta herramienta es necesario cumplir los requisitos establecidos legalmente. Entre ellos se encuentran actuar de buena fe durante el procedimiento, encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia y no haber sido condenado por determinados delitos de carácter socioeconómico en los últimos diez años.

La labor de Repara tu Deuda Abogados también se extiende a la protección de los consumidores en sus relaciones con bancos y entidades financieras. En este ámbito, sus profesionales pueden estudiar los contratos suscritos por los clientes para determinar si existen cláusulas abusivas en productos como tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

La resolución conseguida permite a la exonerada cerrar un periodo marcado por unas circunstancias profesionales y familiares que fueron deteriorando progresivamente su capacidad económica. La segunda oportunidad supone ahora la posibilidad de recuperar estabilidad y continuar adelante sin que aquellas obligaciones sigan condicionando su futuro.

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