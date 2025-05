Repara go, la nueva solución ante las deudas del grupo Repara tu Deuda Nombre contacto: David Guerrero

Repara go, la nueva solución ante las deudas del grupo Repara tu Deuda Nombre contacto: David Guerrero - Repara tu Deuda Abogados

Liquidación de deudas a través de quitas negociadas mediante una cuota mensual adaptada a cada cliente

Madrid, 20 de mayo de 2025.-

Si alguna vez te has visto en apuros con tus finanzas, es probable que conozcas a Repara tu Deuda Abogados, el despacho de abogados pionero en España en aplicar la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora, el grupo da un paso más con el lanzamiento de REPARA go, una nuevalínea de servicios especializada en la liquidación de deudas a través de quitas negociadas mediante una cuota mensual adaptada a cada cliente.

Con esta evolución, REPARA go se presenta como una alternativa para quienes no pueden –o no desean– acogerse a procesos judiciales, como la Ley de Segunda Oportunidad, pero necesitan una solución efectiva para salir de sus deudas.

Ventajas

Todo el proceso es 100% online.

Posibilidad de elegir qué deudas liquidar.

Negociación de gran descuento en la deuda.

Adaptación de la cuota mensual según capacidad de cada cliente.

Protección jurídica ante demandas.

Paralización de llamadas de acoso.

Reclamación de intereses y comisiones gratuito.

¿Qué es REPARA go?

REPARA go es el nuevo servicio impulsado por el grupo Repara tu Deuda abogados. Aunque mantiene la esencia del exitoso modelo de negociación de deudas, ahora amplía su alcance con una innovadora oferta que incluye asesoramiento, liquidación con descuento y la opción de un crédito personal para acelerar el proceso de cancelación de deuda.

¿Sigue siendo Repara tu Deuda?

Sí, REPARA go forma parte del mismo grupo, pero está enfocado en otro perfil de cliente: personas que tienen deudas, pero no encajan en los requisitos legales de la Ley de la Segunda Oportunidad o que desean seguir pagando ciertos créditos.

¿Cómo funciona REPARA go?

El proceso sigue una lógica sencilla:

Se estudia la situación financiera sin compromiso. Se diseña un plan de ahorro y liquidación en función de la cuota que pueda pagar mensualmente el cliente. Mientras se ahorra, REPARA go negocia con todos los bancos y financieras importantes descuentos sobre la deuda.

Requisitos

Ser mayor de edad.

Tener una deuda o más, sea del importe que sea.

Tener impagos o retrasos en los pagos.

Compromiso de cumplir con el plan de ahorro mensual.

¿Qué tipo de deudas se pueden negociar?

Tarjetas de crédito.

Préstamos personales y bancarios.

Créditos de vehículos.

Minicréditos.

Hipotecas.

¿Cómo empezar con REPARA go?

Sólo tienes que contactar con el equipo a través del sitio web de Repara tu Deuda. Te asignarán un asesor que elaborará un plan personalizado. Durante el proceso, estarás acompañado por profesionales en el derecho bancario que buscarán el mejor acuerdo con tus acreedores.

