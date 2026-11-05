República Dominicana busca nuevas inversiones españolas tras captar 1.086 millones en 2025 - SEDE

(Información remitida por la empresa firmante)

España se convirtió en 2025 en el primer inversor extranjero en República Dominicana, con 1.086 millones de dólares, y el comercio bilateral entre ambos países superó los 1.430 millones.

La tercera edición de la Semana Dominicana en España reúne a representantes políticos y empresariales de ambos países para explorar nuevas oportunidades en sectores como la logística, la industria, las energías renovables y la vivienda, en el marco del objetivo dominicano de duplicar su PIB en 2036.

República Dominicana, 5 de noviembre de 2026.- La tercera edición de la Semana Dominicana en España (SEDE) ha arrancado esta mañana en Madrid con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre ambos países y atraer nuevas inversiones españolas que contribuyan a la estrategia de República Dominicana de duplicar su producto interior bruto para 2036.

El acto inaugural, celebrado en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, ha contado con la participación de Víctor Bisonó, ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana; Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo; y José Maldonado Stark, vicepresidente de la Semana Dominicana en España. Durante los próximos cuatro días, representantes institucionales y empresariales de ambos países abordarán las oportunidades de inversión que ofrece una economía que busca diversificar su actividad más allá del turismo, tradicional destino del capital español.

La relación económica entre ambos países atraviesa uno de sus mejores momentos. Según los datos expuestos por Víctor Bisonó durante la inauguración, España se convirtió en 2025 en el principal país de origen de la inversión extranjera directa recibida por República Dominicana, con 1.086 millones de dólares. Entre 2010 y 2025, la inversión española acumulada alcanzó aproximadamente los 5.328 millones de dólares.

Estas cifras se enmarcan en el crecimiento que está experimentando la economía dominicana, que durante los primeros nueve meses de 2026 acumuló un avance del 4,6%. En 2025, el país recibió 5.033 millones de dólares de inversión extranjera directa, mientras que solo en el primer semestre de este año captó otros 3.276 millones, un 7,7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El ministro destacó asimismo la evolución del comercio bilateral, que en 2025 superó los 1.430 millones de dólares. España se consolidó como el tercer proveedor de mercancías de República Dominicana, con unas exportaciones al país caribeño cercanas a los 1.328 millones de dólares, mientras que las ventas dominicanas al mercado español se situaron en torno a los 106 millones.

Esta diferencia abre también nuevas oportunidades para ampliar la presencia de productos dominicanos en España. A las exportaciones tradicionales de ron, cacao, tabaco y frutas se suma el potencial de sectores como los dispositivos médicos, la industria textil, las manufacturas avanzadas y la agroindustria de mayor valor añadido.

En este sentido, Bisonó recordó que República Dominicana alcanzó en 2025 unas exportaciones de bienes de 14.645 millones de dólares, de los que 8.604 millones correspondieron a las zonas francas, uno de los principales motores de su desarrollo industrial y de su capacidad para competir en los mercados internacionales.

Nuevas oportunidades para la inversión española

“El objetivo principal es presentar al empresariado español que República Dominicana tiene mucho más que ofrecer que sol y playa. El turismo sigue siendo fundamental para nuestra economía, pero su crecimiento tiene que ir acompañado de desarrollo y progreso en otras áreas”, explica Manuel García Troncoso, presidente de SEDE.

En los últimos años, la inversión española ha comenzado a extenderse hacia nuevos sectores, especialmente el energético, donde la experiencia de las empresas españolas en renovables y los incentivos impulsados por el Gobierno dominicano han favorecido el desarrollo de importantes proyectos. A ello se suman las oportunidades en infraestructuras, construcción y desarrollo inmobiliario.

Otro de los grandes objetivos del país es consolidarse como un centro logístico e industrial entre Europa y América, aprovechando su posición geográfica, su conectividad aérea y marítima y el desarrollo de las zonas francas. República Dominicana busca atraer empresas españolas interesadas en establecer centros de producción y distribución para abastecer al mercado americano, especialmente en actividades como la manufactura avanzada, los dispositivos médicos y la tecnología.

“Con todos los cambios geopolíticos, nos hemos dado cuenta de lo que significa estar cerca de un mercado tan grande como Norteamérica. Para cualquier empresa española o europea, tener inventarios en República Dominicana para abastecer ese mercado tiene todo el sentido del mundo”, señala García Troncoso.

En esta misma línea, José Maldonado Stark, vicepresidente de SEDE, destacó durante la inauguración que República Dominicana debe entenderse no sólo como un destino de inversión, sino como un socio estratégico desde el que las empresas españolas pueden proyectar su actividad hacia el conjunto del continente americano. Maldonado, que recordó la presencia de unas 200 empresas españolas en el país y de 270.000 dominicanos residentes en España, subrayó la importancia de convertir los encuentros empresariales de esta semana en relaciones comerciales duraderas.

El desarrollo inmobiliario será también uno de los asuntos centrales de esta edición. El déficit habitacional del país y los programas públicos de acceso a la vivienda están generando oportunidades para promotores y constructoras españolas, a través de proyectos residenciales y fórmulas de colaboración público-privada.

Por su parte, la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, puso en valor el papel que España ha desempeñado en el desarrollo económico dominicano y el crecimiento de la cooperación entre ambos países. Mejía destacó especialmente la paz social y la seguridad jurídica que ofrece República Dominicana como factores fundamentales para generar confianza entre los inversores españoles.

Una agenda para fortalecer las relaciones empresariales

La agenda de SEDE abordará asimismo los incentivos fiscales, la seguridad jurídica y las facilidades para el comercio bilateral, con la participación de instituciones y entidades como Banco Santander, Banco Sabadell, Visa, Mapfre y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

La tercera edición contará además con la presencia del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en un encuentro empresarial organizado junto al Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), reforzando el respaldo institucional a una iniciativa que busca consolidar a España como socio estratégico para el crecimiento y la diversificación de la economía dominicana.

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