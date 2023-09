Revicasa lanza el primer servicio de inspección de viviendas en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de septiembre

Una de cada cuatro viviendas tienen un problema grave que no se detecta a simple vista I Revicasa ofrece un servicio pionero en España que ayuda a averiguar el estado de un inmueble antes de su compra o venta. La marca cuenta con arquitectos expertos en inspección de viviendas y pone a disposición del comprador un equipo de última tecnología

La evaluación del estado de la vivienda es una parte fundamental a la hora de adquirir o vender una propiedad. Con el objetivo de mejorar y facilitar este proceso Revicasa introduce en el mercado inmobiliario español el servicio de inspección de viviendas y locales para una compra más segura.



Uno de cada cuatro inmuebles tienen un problema grave que no se puede detectar a simple vista, desde instalaciones en mal estado a problemas estructurales. Para poder firmar la compra de una propiedad con total tranquilidad, Revicasa ofrece un servicio pionero en el mercado inmobiliario, de la mano de arquitectos expertos en la inspección de vivienda, evitando así que los futuros propietarios tengan que incurrir en costes extras en concepto de reformas.



La estructura, la instalación eléctrica, la fontanería o las humedades son algunos de los elementos prioritarios que se deben revisar de forma exhaustiva. Dado que muchas de las averías o desperfectos de estas instalaciones no se perciben a simple vista, es fundamental no solo contar con el conocimiento experto, sino con equipamiento tecnológico de última generación como la cámara 360º que puede inspeccionar zonas no visibles o una cámara térmica junto a un higrómetro para detectar humedades.



Los futuros propietarios que quieran conocer al detalle el estado actual de la vivienda a adquirir, no solo cuentan con el servicio de inspección técnica in situ, sino que a las 24 horas, queda complementada con un informe pormenorizado en el que se indican los daños en los distintos elementos del inmueble, así como una estimación del coste de reparación.



El servicio que se ofrece desde Revicasa, brindando un análisis pormenorizado del estado de la vivienda, además de ser una novedad en el mercado inmobiliario del país, permite activar un mecanismo de protección y seguridad para los futuros compradores, ya que al contar con esta información podrán renegociar el precio de compra ajustado al valor real del inmueble.



"Con el mercado inmobiliario en un momento crítico en términos de confianza e inversión económica, asegurar la posición del comprador es esencial para poder incentivar el sector. Desde Revicasa queremos ayudar a las personas a comprar o vender sus viviendas con la tranquilidad, seguridad y confianza de que están en buen estado, mientras contribuimos a incentivar el mercado", afirma Iván Samaniego, socio director de Revicasa.



"Somos una empresa formada por un equipo de arquitectos colegiados, con experiencia, y dedicados a la inspección de viviendas, oficinas y locales comerciales. No hay un equipo mejor para asegurar a propietarios individuales y empresas de que su compra es la correcta", ha añadido Daniel Martín, cofundador de la empresa.







