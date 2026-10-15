La revolución de la proteína impulsa el interés por el salmón y el bacalao de Noruega

El salmón de Noruega, una excelente proteína de calidad - Seafood from Norway

(Información remitida por la empresa firmante)

La iniciativa de Seafood from Norway '3 de 7' invita a los consumidores a hacer pequeños cambios con un gran impacto: elegir pescado durante tres de los siete días de la semana para asegurar una dieta equilibrada

Madrid, 15 de octubre de 2026.- La proteína de calidad ya no es una tendencia pasajera ni una conversación reservada a deportistas de élite. Todo apunta a que se ha convertido en uno de los grandes motores de transformación de la alimentación moderna.



Los consumidores buscan cada vez más alimentos que les ayuden a ganar bienestar, mantenerse activos y afrontar el paso de los años en mejores condiciones. Y en ese contexto, la proteína se ha consolidado como uno de los nutrientes más valorados.



El Consejo de Productos del Mar de Noruega en España aboga por alimentos de calidad y sostenibles, como el pescado, cuando se conmemora -mañana viernes 16 de octubre- el Día Mundial de la Alimentación, auspiciado por la FAO, bajo el lema 'Innovar hoy para nutrir mañana'.



"Para hacer frente a la demanda de alimentos de la población es preciso aumentar en un 70% la producción y optimizar el uso de recursos con el mínimo impacto ambiental. A pesar de que los océanos cubren más de dos tercios de la superficie de la tierra, hoy en día solo representan el 2% del sustento mundial y menos del 5 % de las proteínas", subraya el director del Consejo, Tore Holvik.



El pescado, fuente de proteínas de calidad

El salmón y el bacalao de Noruega reivindican sus valores como fuente de proteína de alto valor biológico de forma natural. Además, mientras que el salmón destaca además por su aporte de omega 3, vitamina D, vitamina B12, vitamina A y selenio, ambas especies ofrecen un perfil nutricional que encaja con las necesidades de los consumidores que buscan una alimentación equilibrada, sabrosa y nutritiva.



En este contexto, Seafood from Norway promueve la iniciativa "3 de 7", que invita a los consumidores a hacer un pequeño cambio con un gran impacto: elegir pescado en tres de los siete días de la semana para disfrutar de una alimentación más equilibrada y nutritiva.



Diferentes estudios de mercado muestran que los consumidores españoles buscan de forma creciente productos que combinan salud, funcionalidad y calidad nutricional, mientras que la proteína se consolida como uno de los principales vectores de innovación en alimentación. Los expertos coinciden en que se está asistiendo a una nueva forma de alimentarse en la que las personas ya no buscan únicamente comer menos, sino incorporar más valor nutricional a su dieta diaria.



Las mujeres como protagonistas del cambio

La proteína ha abandonado definitivamente el territorio exclusivo del fitness para instalarse en la vida cotidiana de millones de personas. Y, en este escenario, las mujeres están capitaneando parte de este movimiento.



"Durante décadas, gran parte de los mensajes dirigidos a las mujeres giraron alrededor de la pérdida de peso. Hoy, sin embargo, el foco está cambiando. Cada vez son más las mujeres que sustituyen el objetivo de adelgazar por otro mucho más ambicioso y duradero: mantenerse fuertes, activas y saludables a lo largo de toda la vida", concluye Holvik.

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