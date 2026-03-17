Riviera Maya, sin incidentes tras la muerte de El Mencho: los datos desmienten la alarma

Akumal - ExcursionesRivieraMaya

(Información remitida por la empresa firmante)

Quintana Roo, 17 de marzo de 2026.- La violencia se concentró en Jalisco, a más de 1.900 km del Caribe mexicano. La ocupación hotelera en Quintana Roo fue del 85,4% (tourinews) esa semana y los aeropuertos de Cancún operaron con normalidad. La Embajada de EE.UU. excluyó a Quintana Roo de su alerta en menos de 24 horas.

La distancia que los datos confirman

El domingo 22 de febrero de 2026, el Ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo en Tapalpa, Jalisco. La reacción del cartel fue inmediata: bloqueos de carreteras, quema de vehículos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad se extendieron por al menos 21 estados. Las imágenes circularon en todos los medios internacionales generando alarma entre los viajeros que tenían planificado viajar a México.

Sin embargo, Quintana Roo —el estado que alberga Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Riviera Maya— no registró ningún incidente. La distancia entre Tapalpa y Cancún supera los 1.900 kilómetros, una cifra equivalente a la que separa Madrid de Moscú. Se trata de regiones con dinámicas de seguridad completamente diferentes.



"Llevamos 15 años operando en Riviera Maya y conocemos bien la región. Cuando ocurren episodios como el de febrero, nuestra prioridad es ofrecer a los viajeros información precisa sobre lo que ocurre específicamente en Quintana Roo. Los datos de esa semana fueron tranquilizadores: la actividad turística se desarrolló con total normalidad" — Francisco, CEO de Excursiones Riviera Maya.



Los datos confirman la normalidad operativa

Los indicadores del mes de febrero del 2026 según tourinews demuestran que Riviera Maya y el Caribe mexicano no se detuvieron:







Ocupación hotelera:85,4% de media en el Caribe mexicano



2. Turistas recibidos:574.706 visitantes en Quintana Roo (21-28 feb.)



3. Operaciones aéreas: 4.969 vuelos en Cancún, Cozumel, Tulum y Chetumal



4. Cancelaciones en Cancún: Ninguna. Solo afectaron a Puerto Vallarta y Guadalajara



La decisión de la Embajada de Estados Unidos de retirar Quintana Roo de su alerta de seguridad específica en menos de 24 horas constituye el respaldo oficial más contundente. Los servicios de inteligencia diplomática trabajan con información en tiempo real. La alerta se mantuvo para Jalisco, Guanajuato, Michoacán y otros estados; el Caribe mexicano quedó expresamente excluido.

Quince años de operativa en primera persona

Excursiones Riviera Maya es una empresa española fundada en 2010 con presencia ininterrumpida en la región. En 15 años ha gestionado la seguridad de sus grupos durante huracanes, la pandemia de COVID-19 y múltiples episodios de alarma internacional relacionados con México. En todos los casos, la conclusión ha sido la misma: la percepción generada en el exterior y la realidad sobre el terreno no siempre coinciden.

La semana posterior al operativo del 22 de febrero, la operativa de Excursiones Riviera Maya no se vio afectada en ningún momento. Los tours salieron puntualmente. Las zonas arqueológicas, cenotes y playas permanecieron abiertos. Los grupos completaron sus excursiones sin ningún incidente de seguridad.

“Entendemos que las imágenes que circularon generaron inquietud, y es natural que los viajeros busquen información. Por eso insistimos en consultar fuentes oficiales y en distinguir entre regiones. La Riviera Maya siguió funcionando con total normalidad. Y ese es el mensaje que queremos transmitir: no hay que viajar con miedo, hay que viajar con información” — Francisco, CEO de Excursiones Riviera Maya.

Recomendaciones para viajeros españoles con destino Riviera Maya

Consultar fuentes oficiales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España actualiza sus recomendaciones por estados. La valoración para Quintana Roo es significativamente más favorable que para otras regiones del país.

Contratar con empresas registradas en SECTUR. Verificar que la agencia esté inscrita en la Secretaría de Turismo de México es una garantía básica de confianza y profesionalidad.

Usar transporte autorizado. Taxis oficiales, plataformas como Uber o los traslados del hotel. Conviene evitar el transporte informal, especialmente en el trayecto aeropuerto-hotel.

No tomar decisiones por titulares. México es el undécimo país más grande del mundo. Un incidente en Jalisco tiene con Quintana Roo la misma relación que uno en Lisboa tendría con Atenas.

Contratar seguro de viaje. Recomendable para cualquier destino internacional, independientemente de su nivel de riesgo.

Sobre Excursiones Riviera Maya

Excursiones Riviera Maya es una agencia española especializada en tours y excursiones en el Caribe mexicano, con sede operativa en Playa del Carmen desde 2010. Opera con grupos reducidos de 8 a 12 personas, en español y sin intermediarios. Cuenta con inscripción en SECTUR, 15 años consecutivos de Certificado de Excelencia de TripAdvisor, Hall of Fame de TripAdvisor y Travellers' Choice 2024. La valoración en Google My Business es de 4,7★ sobre 5 con más de 197 reseñas verificadas.



Contacto

Nombre contacto: Francisco Valverde

Descripción contacto: Excursionesrivieramaya.es

Teléfono de contacto: +34605 408 635





Emisor: Excursiones Riviera Maya