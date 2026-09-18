ROGASA impulsa la innovación sostenible en mezclas asfálticas con Declaraciones Ambientales de Producto

Aplicación de mezclas asfálticas para la construcción de infraestucturas - Rogasa

(Información remitida por la empresa firmante)

De la mano de su presidente, Juan Luis Romero Gamero, Rogasa Construcciones y Contratas S.A.U. continua su apuesta con la sostenibilidad. El Grupo empresarial ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en obra mediante el desarrollo de nuevas soluciones en mezclas asfálticas orientadas a la reducción del impacto ambiental y la mejora de la eficiencia en los procesos productivos

Madrid, 18 de septiembre de 2026.- Este año 2026, la compañía ha alcanzado un hito relevante en materia ambiental con la obtención de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para cuatro familias de mezclas asfálticas: AC (mezclas bituminosas convencionales), BBPM, SMA y PA, consolidando así la transparencia y trazabilidad ambiental de sus productos conforme a estándares internacionales.



Estas certificaciones permiten cuantificar y comunicar el impacto ambiental de las mezclas asfálticas a lo largo de su ciclo de vida, reforzando la posición de ROGASA como operador comprometido con la sostenibilidad en el sector de las infraestructuras.



En paralelo a la obtención de estas DAP, ROGASA está desarrollando diversas líneas de innovación industrial orientadas a la descarbonización del sector:



• Mezclas asfálticas con alto contenido de árido reciclado, con porcentajes superiores al 50%, promoviendo la reutilización de materiales y la reducción del consumo de recursos naturales.



• Desarrollo de mezclas templadas, que permiten disminuir significativamente las temperaturas de fabricación y, con ello, el consumo energético del proceso.



• Incorporación de aditivos procedentes de plásticos reciclados, avanzando en la valorización de residuos y en la mejora del comportamiento técnico de las mezclas.



Estas iniciativas se enmarcan en una estrategia global orientada a la reducción progresiva de las emisiones de CO₂ asociadas al proceso de fabricación de mezclas asfálticas, uno de los principales retos ambientales del sector.



La apuesta de ROGASA por la innovación sostenible se sustenta en un sistema de gestión ambiental consolidado, basado en estándares reconocidos y en la mejora continua de sus procesos productivos, con especial foco en la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la valorización de materiales.



ROGASA continúa así avanzando hacia un modelo industrial más sostenible, alineado con las exigencias normativas y las demandas del mercado, contribuyendo activamente a la transición ecológica del sector de la obra civil.

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