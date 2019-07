El salario de los alumnos del Máster en Desarrollo Directivo, Inteligencia Emocional y Coaching sube un 24%

Publicado 02/07/2019 10:11:04 CET

Tras su paso por EAE Business School, gracias al certificado con la categoría ACTP de la International Coaching Federation (ICF), los estudiantes pueden optar a las credenciales ACC y PCC

El Máster en Desarrollo Directivo, Inteligencia Emociona y Coaching de EAE Business School (www.eae.es) capacita al alumno como coach para liderar equipos y gestionarlos e incrementar sus competencias mediante técnicas de alto rendimiento. Otros puntos que se desarrollan a lo largo del máster son la gestión correcta del tiempo, el aumento de la productividad personal, la mayor capacidad de negociación y el cierre de ventas con clientes, además del crecimiento de habilidades de comunicación, conciencia y creatividad.

El programa prepara al candidato para desempeñar funciones de director de Recursos humanos, responsable de formación, executive coach, responsable de Employer Branding, leadership manager, entre otros. Unas posiciones que permiten que el salario del alumno crezca un 24% tras su paso por EAE Business School.

Certificación con la categoría ACTP de la ICF

El programa académico se estructura en los módulos de Desarrollo Directivo, Competencias básicas del Coaching, Competencias Avanzadas del Coaching, Inteligencia Emocional, Minors y el Trabajo Final de Máster. El módulo de Competencias Básicas de Coaching del máster está certificado con la categoría ACTP de la International Coaching Federation (ICF), lo que permite que los estudiantes que lo superen pueden optar a las credenciales ACC y PCC con mucha más facilidad, al quedar convalidadas hasta 137 horas. En su calendario de actividades también se incluyen outdoor training en las que se ponen en práctica competencias de coaching en entornos propicios e inspiradores.

Los directores del máster son Jordi Vilà en Barcelona y Merche Aranda en Madrid. Vilà es CEO en Koakura Latam; Coach Certificado ACC y PCC por ICF; Coach Certificado CPCC por CTI; executive coach y team coach especializado en el acompañamiento de equipos en proceso de transformación; PDD por IESE. Por su parte, Aranda es directora de IDEARE Consulting; Partner in Leadership University and Executive Coach in Airbus Group; PCC certificada por ICF; PhD cumlaude en Psicología Social y de las Organizaciones por la UNED; Máster en Investigación en Psicología, UNED.

EAE cuenta con partners de prestigio en el área de RR. HH. de España como APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y AEDRH (Asociación de Directores de Recursos Humanos). Además, para potenciar la empleabilidad de los perfiles directivos y así incrementar su proyección profesional, EAE ofrece el Employment Partner Executive.

Contacto

Nombre contacto: Montserrat Bros

Teléfono de contacto: +34932277552