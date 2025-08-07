Salomon Brothers: Abordando el problema de las carteras de criptomonedas

(Información remitida por la empresa firmante)

Nueva York, 7 de agosto de 2025.-

Las carteras abandonadas suponen un riesgo para todos los titulares de carteras digitales

Salomon Brothers ha anunciado hoy que su cliente ha completado el proceso de inserción de avisos en carteras digitales en relación con su iniciativa para abordar los riesgos que plantean las carteras abandonadas. Se estima que el 0,5% de las carteras digitales son abandonadas por sus propietarios, que han perdido sus claves privadas y, según el Wall Street Journal, hasta el 20% de los bitcoins y otros activos digitales se encuentran en esas carteras.



Los estados rebeldes y las organizaciones criminales con recursos significativos representan una amenaza real para hackear activos almacenados en carteras digitales abandonadas. Los protocolos de cifrado más antiguos son vulnerables a las nuevas tecnologías, lo que significa que los delincuentes podrían acceder ilegalmente a carteras abandonadas, ya que estas no pueden actualizarse a carteras más seguras. Los expertos en blockchain han identificado esto como una amenaza grave y advierten que la amenaza se está acercando más rápido de lo que muchos esperan.



"Proteger las carteras, cuida los millones de carteras que no están abandonadas", afirmó R. Adam Smith, representante de Salomon Brothers. Continuó diciendo: "Los riesgos para todos los titulares de carteras digitales incluyen los límites regulatorios impuestos por los gobiernos sobre las tenencias de criptomonedas, en un esfuerzo por proteger la integridad de los mercados de criptomonedas. Por lo tanto, todos los titulares de carteras tienen interés en apoyar la resolución de este problema".



El proceso de asegurar las carteras incluyó, entre otras medidas, que el cliente insertara avisos en wallets que llevaban mucho tiempo inactivas. Los avisos dan a los propietarios un plazo mínimo de 90 días para responder.



Se enviaron avisos a los wallets que parecían estar abandonados. El cliente espera que, en algunos casos, los propietarios con claves privadas u otras pruebas de propiedad den un paso al frente.



El aviso deja claro que el propietario puede demostrar que la cartera no ha sido abandonada (1) utilizando la clave privada para realizar una transacción anónima en la cadena; o (2) accediendo a la dirección web de Salomon Brothers que se indica en el aviso y rellenando el formulario de contacto que se encuentra en la página web.



Algunos propietarios ya han respondido a los avisos trasladando sus activos digitales a nuevas carteras, lo que indica que no han sido abandonadas. El mes pasado, los propietarios de docenas de wallets inactivos desde hacía mucho tiempo realizaron acciones similares para indicar que seguían siendo propietarios de las carteras.



Salomon Brothers anuncia públicamente esta iniciativa en este momento, tras completar la distribución de los avisos en las carteras. Lamentablemente, antes de este anuncio, algunos blogueros y medios especializados en criptomonedas especularon erróneamente sobre los avisos y los motivos del remitente. Este anuncio tiene como objetivo, en parte, disipar cualquier preocupación derivada de estas afirmaciones inexactas.



El cliente de Salomon Brothers tiene previsto destinar una parte de los activos digitales recuperados a un fondo destinado a los propietarios de carteras que hayan perdido sus claves. El cliente ha contratado a Salomon Brothers para que administre este acuerdo. Los detalles del fondo de recuperación se darán a conocer en los próximos meses.



Sobre Salomon Brothers

Salomon Brothers es un banco de inversión con sede en la ciudad de Nueva York. La empresa es independiente y no está afiliada a ninguna institución depositaria. Muchos antiguos empleados de esta emblemática empresa están involucrados en la actual Salomon Brothers. La empresa ofrece servicios que incluyen asesoramiento en materia de capital y asesoramiento estratégico. Los servicios incluyen asesoramiento sobre participaciones para los titulares de moneda digital. Más información: https://salomonbros.com





