Salvador Pérez, socio de LAS CIENCIAS ABOGADOS, galardonado en Best Lawyers 2026

La firma valenciana, Las Ciencias Abogados, despacho boutique de reconocido prestigio en la capital del Turia, ha sido incluida en el prestigioso directorio internacional BestLawyers, que en su edición 2026 reconoce a su socio Salvador Pérez.

Así, Salvador Pérez Alonso, socio director y fundador del despacho, se estrena en el ranking de los abogados más valorados de España.

El reconocimiento sitúa a Las Ciencias Abogados entre las firmas más destacadas del panorama jurídico valenciano. Con este reconocimiento de Best Lawyers, se consolida así un modelo de excelencia jurídica y crecimiento sostenido que ha llamado la atención dentro y fuera de Valencia.

“Este reconocimiento no solo refleja el trabajo del abogado titular, sino el esfuerzo conjunto de todo un equipo que comparte una misma forma de entender la abogacía: con independencia, rigor técnico y compromiso personal con cada asunto”, ha subrayado Salvador Pérez, socio director de la firma, que cuenta con una amplia trayectoria en el mundo jurídico.

El Letrado ha destacado que la firma ha consolidado en pocos años una reputación de solvencia y especialización en el tratamiento de asuntos jurídicos de alta complejidad, tanto en el sector público como en el privado. El despacho ha intervenido en casos mediáticos de gran relevancia y se ha posicionado como uno de los referentes en litigación estratégica en materia civil, mercantil y laboral.

El reconocimiento de Best Lawyers se basa en la valoración entre colegas de profesión, lo que lo convierte en uno de los galardones más prestigiosos del sector jurídico internacional. La inclusión de Salvador Pérez, socio fundador de Las Ciencias Abogados, supone el impacto de su trabajo y la confianza que despierta el despacho entre otros profesionales del derecho.

“Nuestra aspiración siempre ha sido estar a la altura de los desafíos más exigentes, aportando soluciones innovadoras y técnicamente impecables. Este reconocimiento nos anima a seguir en esa línea”, concluye Pérez. Con una combinación de juventud, experiencia y excelencia técnica, Las Ciencias Abogados continúa afianzando su posición como una de las firmas valencianas con mayor proyección, comprometida con un ejercicio del derecho basado en la honestidad, la especialización y la excelencia profesional.

