Sapor.ita en Madrid: grandes chefs y vinos italianos revolucionan la capital con una fiesta gastronómica

Girona, 19 de septiembre de 2025.

Madrid acogerá el 30 de septiembre una experiencia gastronómica italiana exclusiva con Sapor.ita, un evento que se llevará a cabo entre las 11:00 y 19:00 horas, dirigido a profesionales del sector Horeca que reunirá a destacados chefs y referentes del vino de Italia. La cita tendrá lugar en el Espacio Rastro Madrid, ubicado en la calle de San Cayetano, 5, donde los asistentes podrán descubrir las últimas tendencias y productos emblemáticos de la cocina italiana en un entorno especialmente diseñado para el intercambio profesional y la inspiración gastronómica.

Esta será la cuarta edición de la jornada gastronómica tras pasar por las ciudades de Bilbao, Barcelona y Valencia. Desde la empresa Comercial CBG, referente en la importación y distribución de productos italianos en el mercado español y organizadora del evento, destacaron el “entusiasmo” que se ve reflejado en los asistentes que tienen la posibilidad de degustar una oferta gastronómica exclusiva.

“Queremos que la gente conozca los productos de calidad, por ello, siempre buscamos un lugar agradable para realizar el Sapor.ita, un espacio amplio y familiar, en el que las marcas puedan mostrar sus productos de primera mano y los asistentes vivir una jornada distendida, con buen ambiente y la mejor gastronomía italiana”, señaló Ruth Anton, responsable de marketing de Comercial CBG.

Durante el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de degustar una amplia gama de productos italianos como pizzas, pastas, quesos, embutidos, aceites, conservas, trufas, vinos y mucho más.

Además, se ofrecerán demostraciones culinarias y showcookings a cargo de prestigiosos chefs y pizzeros, como Francesco di Mauro, chef y asesor experto en gastronomía italiana que actualmente es el chef ejecutivo del restaurante “Le Lampare al Fortino” en Trani, Puglia (Italia) y Fabrizio Mantini, como colaborador principal y miembro del equipo de Comercial CBG.

Marcas italianas de renombre

Las mejores marcas italianas estarán presentes en Sapor.ita Madrid, como en las ediciones anteriores. Entre ellas:

Surgital , líder en pasta fresca ultracongelada, presentará sus últimas novedades, como los Bottoni rellenos de Gamba Roja de la prestigiosa línea #divinecreazioni o un Ragú de sepia de la línea #sugosi, preparadas por las manos expertas de Giorgio Napoli, chef italiano afincado en España y cofundador de Better Call Chef, un equipo joven y multicultural de chefs privados.

, líder en pasta fresca ultracongelada, presentará sus últimas novedades, como los Molino Casillo , especializado en harinas con germen de trigo , presentará su línea Origine , ideal para masas con una textura única y alto valor nutricional, guiado por Eloi Torrent , que fue reconocido como número 59 en The Best Pizza Awards 2025, Nello Di Sevo, que destaca como formador en la prestigiosa escuela Pizza DOC y el conocidísimo Raffaele Bonetta, uno de los técnicos y chefs especializados en panadería y pizza italiana más reconocidos de Italia, por su profundo conocimiento de las harinas de alta calidad y por su labor de formador en el sector.

, especializado en harinas con , presentará su línea , ideal para masas con una textura única y alto valor nutricional, guiado por Corte Buona , con su selección de embutidos italianos de primera calidad como mortadella y prosciutto .

, con su selección de embutidos italianos de primera calidad como y . Barlotti , productor de mozzarella di bufala campana DOP , elaborada de forma artesanal y exclusivamente con leche cruda de búfala.

, productor de , elaborada de forma artesanal y exclusivamente con leche cruda de búfala. Alimentis y sus cremas, ideales para pizzas y salsas italianas auténticas.

y sus cremas, ideales para pizzas y salsas italianas auténticas. Agrigelo , sus conservas vegetales y antipasti tradicionales congelados, capturan los sabores auténticos del campo italiano con verduras locales preparadas con técnicas artesanales, preparadas por las expertas manos de Pascal Barbato y Pietro del Gaudio.

, sus conservas vegetales y antipasti tradicionales congelados, capturan los sabores auténticos del campo italiano con verduras locales preparadas con técnicas artesanales, preparadas por las expertas manos de Terra del Tuono , maestros del vinagre balsámico de Módena, ofrecerán sus innovadoras esferas y perlas de vinagre.

, maestros del de Módena, ofrecerán sus innovadoras esferas y perlas de vinagre. La Vie del Tartufo , especialista en trufas frescas y derivados como aceites y cremas trufadas.

, especialista en trufas frescas y derivados como aceites y cremas trufadas. Rosso Gargano, reconocido por su auténtico tomate pugliese italiano, símbolo de calidad y tradición.

Gusto Etna, con su gama de pistacho y elaboraciones con pistacho siciliano DOP.

Guglielmi, especialista en aceites de oliva virgen extra de alta gama de origen pugliese.

Pinsami, innovador en la elaboración de bases de pinsa romana artesana.

Italiana Vera, famosa por sus conservas y salsas que capturan la esencia de la cocina italiana.

Liguori, pasta de Gragnano IGP, elaborada con trigo duro 100% italiano y agua pura de manantial de las montañas Lattari. Su método artesanal incluye secado lento a bajas temperaturas y trefilado al bronce, lo que le proporciona una textura rugosa ideal para absorber salsas, manteniendo una consistencia firme y sabor sabroso al paladar. De la mano del chef colaborador Gian Marco Carli, tendremos la oportunidad de probar la excelencia y singularidad de esta prestigiosa pasta italiana.

Vandemortele presenta Lanterna, focaccias precocidas y congeladas, crujientes y listas para disfrutar. Ideales para HORECA, elaboradas con ingredientes naturales de primera calidad.

Experiencia enológica

La jornada también incluirá una degustación de vinos guiada por sommeliers expertos y por nuestra responsable de enoteca, Teresa Tintoré, con la participación de prestigiosas bodegas italianas como LaVis del Trentino, Banfi de la Toscana, Fantini con una amplia selección de vinos del sud de Italia, Duca di Salaparuta de Sicilia y Santadi de Cerdeña, Feudi di San Gregorio de Campania, además de otras como Masi del Veneto.