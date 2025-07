El sector de la bicicleta compartida en España pide al Gobierno incluirla en el Fondo Social para el Clima

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de julio de 2025.-

Catorce entidades clave de la bicicleta compartida en España han firmado un Manifiesto que reclama su inclusión en el Plan que España presentará a la Comisión Europea. AMBE, Bird, Bolt, Cooltra, Donkey, Dott, Fifteen, Inurba Mobility, Lime, Movus, Nextbike, Ridemovi, Serveo y Voi ven en el Fondo Social para el Clima una oportunidad histórica para garantizar un acceso justo a modos de transporte sostenibles como la bici compartida, que en España tiene 3 veces menos presencia que en Países Bajos o Dinamarca

Coincidiendo con la recta final de la elaboración del Plan Nacional que España debe enviar a Bruselas, catorce entidades clave del sector de la bicicleta compartida –que representan prácticamente el 100% del sector– han unido fuerzas elaborando el ‘Manifiesto de los actores de la bicicleta compartida en España para el Fondo Social para el Clima’ para solicitar que el Gobierno integre este medio en el Fondo Social para el Clima. La iniciativa llega tras meses de diálogo y reuniones técnicas mantenidas con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en las que las entidades han trasladado su voluntad de contribuir a una movilidad más equitativa y sostenible.



Los firmantes reclaman medidas concretas que garanticen el acceso equitativo a la movilidad y que no se desaproveche una oportunidad histórica de inversión europea. El Manifiesto subraya que el reto no radica únicamente en ampliar infraestructuras, sino democratizar las opciones de movilidad en todos los contextos, especialmente en municipios medianos, áreas periféricas y zonas en riesgo de exclusión.



Actualmente, España cuenta con tres veces menos bicicletas compartidas por cada 10.000 habitantes que países como los Países Bajos o Dinamarca, y la mitad que Francia, según datos de según datos de la web especializada en movilidad fluctuo.com, lo que evidencia una clara oportunidad para impulsar este modelo de transporte. Esta necesidad se hace más evidente si se considera que más de un 20% de la población española vive sin un acceso adecuado al transporte público.



Bicicleta compartida: movilidad justa y sostenible

La bicicleta compartida es una solución clave para abordar los retos de la movilidad en España, porque garantiza un acceso equitativo, sostenible y eficiente al transporte urbano. De incluirse en el Fondo Social para el Clima, la bicicleta compartida podría convertirse en unos de los motores de transformación de la movilidad urbana en España. Según las proyecciones que se recogen en el Manifiesto, este impulso permitiría aumentar hasta 100.000 el número de bicicletas compartidas en 2030, reducir en 200.000 toneladas anuales las emisiones de CO₂ y disminuir al menos un 10% el uso del vehículo privado en zonas urbanas y generaría más de 5.000 empleos.



El Manifiesto insiste también en la necesidad de incorporar criterios como la accesibilidad, el tiempo de desplazamientos y el coste de la movilidad en la planificación de nuevas políticas públicas. Como advierte Jesús Freire, secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) y portavoz del Manifiesto: "La bicicleta compartida no es anecdótica: es una pieza clave del presente y futuro de la movilidad urbana y del cumplimiento de los objetivos climáticos. Por ese motivo, España no puede permitirse dejar fuera del Plan Social por el Clima a la bicicleta compartida, un modo de transporte que reduce emisiones, genera empleo local y garantiza un acceso más equitativo a la movilidad sostenible. Como muestra un botón: en 2024, BiciMAD superó los 9,8 millones de viajes, un 30% más que el año anterior, con 7.735 bicicletas y 630 estaciones activas".



Las 14 entidades firmantes del manifiesto son AMBE, Bird, Bolt, Cooltra, Donkey, Dott, Fifteen, Inurba Mobility, Lime, Movus, Nextbike, Ridemovi, Serveo y Voi.



Propuestas de medidas para el Fondo Social para el Clima:



1- Fomento de la intermodalidad en el transporte, incluyendo la bicicleta compartida



• Integración de las bicicletas compartidas como un modo más en la repartición modal.



• Desarrollo de infraestructuras que faciliten la intermodalidad con otros medios de transporte, como estaciones de tren, metro y autobuses interurbanos.



• Creación de incentivos para operadores de movilidad compartida que integren sus servicios con redes de transporte público y con sistemas tarifarios metropolitanos o consorciados entre diferentes medios de transporte.



• Subvenciones para estaciones de bicicletas compartidas ubicadas en intercambiadores de transporte clave.



• Uso del Fondo Social para el Clima para cubrir los costos de integración tecnológica y operativa con otros modos de transporte.



2- Optimización y expansión de los sistemas de bicicletas compartidas existentes



• Financiación para la ampliación de redes de estaciones de bicicletas compartidas e infraestructura ciclable, garantizando una cobertura eficiente y equitativa.



• Apoyo a la electrificación de las flotas para fomentar el uso de bicicletas eléctricas y facilitar trayectos más largos y accesibles para diversos perfiles de usuarios.



• Inversión en infraestructura de carga para bicicletas eléctricas, asegurando su despliegue en estaciones y puntos estratégicos de la ciudad.



• Financiación exclusivamente a través del Fondo Social para el Clima, complementada con programas nacionales de movilidad sostenible.



3- Bono social de transporte aplicable a la bicicleta compartida y tarifa social



• Creación de un bono social de movilidad que pueda ser utilizado en servicios de bicicletas compartidas, al igual que en otros modos de transporte público.



• Implementación de una tarifa social en los servicios de bicicletas compartidas, permitiendo descuentos o gratuidad para usuarios con bajos ingresos, estudiantes y desempleados.



• Priorización del acceso a usuarios en situación de vulnerabilidad económica, en zonas con menor conectividad al transporte público y en núcleos urbanos con zonas de bajas emisiones.



• Financiación a través del Fondo Social para el Clima, asegurando que este subsidio sea sostenible y escalable en el tiempo.



4- Expansión de la bicicleta compartida a municipios medianos y pequeños



• Implementación de proyectos piloto de bicicletas compartidas en municipios de menor tamaño, conectándolos con ciudades más grandes.



• Diseño de esquemas de subvención específicos para la movilidad compartida en estos territorios.



• Financiación exclusiva a través del Fondo Social para el Clima, con posibilidad de complementación con otros fondos europeos de cohesión territorial.



• Aplicación de modelos de financiación mixta público-privada para garantizar la sostenibilidad del servicio, en línea con las recomendaciones del sector.



5- Creación de un programa de micro subvenciones para necesidades específicas de los servicios de bicicletas compartidas



• Fomentar la expansión de sistemas de bicicletas compartidas en áreas de baja demanda o densidad dispersa, garantizando la movilidad para todos los sectores de la población.



• Incentivar proyectos que integren tecnologías de carga eléctrica y soluciones innovadoras en movilidad, promoviendo el uso de flotas de bajas emisiones y contribuyendo a la reducción de la huella de carbono en el transporte urbano.



• Proporcionar apoyo financiero directo a través del Fondo Social para el Clima, asegurando la sostenibilidad y viabilidad a largo plazo de los servicios propuestos.



• Establecer un marco que permita a los operadores acceder a las subvenciones bajo criterios de eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad, en línea con las recomendaciones de la red POLIS.





