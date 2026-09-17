El sector de la joyería al por mayor en España; volumen, tendencias y actores clave - Plata y Minerales

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de septiembre de 2026.- El mercado mayorista de joyería en España mueve cientos de millones de euros anuales y atraviesa un momento de transformación, con la plata de ley y los minerales naturales como principales vectores de crecimiento. La joyería al por mayor en España es un sector con décadas de historia y un peso económico significativo dentro de la industria de la moda y los complementos. Empresas especializadas como Plata y Minerales representan la evolución de un mercado que combina la tradición joyera con nuevas tendencias basadas en materiales como la plata de ley, los minerales naturales y las piedras semipreciosas. Aunque suele operar en un segundo plano —lejos del foco mediático que reciben las marcas de consumo final—, el mayorista es el eslabón que determina qué piezas llegarán a los escaparates de las joyerías independientes, las tiendas de complementos y los canales online de toda Europa.

Un mercado concentrado en pocos núcleos

La actividad mayorista de joyería en España se concentra principalmente en Barcelona, Madrid y Valencia, con Barcelona como referente histórico del sector gracias a su tradición industrial y su proximidad a los principales puertos de importación. La ciudad condal alberga algunos de los mayoristas más veteranos del país, muchos de ellos con vínculos directos con mercados productores en Asia, América Latina y el Mediterráneo oriental.

Plata y Minerales, con sede en el corazón de Barcelona, es uno de los actores con mayor trayectoria en el segmento de plata 925 y minerales naturales. Fundada en 2003 bajo el nombre RAM NARAYAN SL por Banty Sharma, la empresa ha acompañado la evolución del sector durante más de dos décadas, adaptando su catálogo a cada cambio de tendencia y ampliando su presencia a mercados internacionales.

La plata, motor del crecimiento

Si hay un material que define el momento actual del mayorista de joyería en España, ese es la plata de ley. La plata 925 ha ganado terreno de forma sostenida frente a la bisutería —con la que compite en franja de precio en el canal retail— gracias a su durabilidad, su carácter hipoalergénico y, sobre todo, su percepción de valor por parte del consumidor final.

Las joyerías que han apostado por incorporar plata de calidad a su oferta están reportando mejores márgenes y menor tasa de devoluciones que con la bisutería convencional. Para el mayorista, esto se traduce en pedidos más estables y clientes con mayor fidelización.

“Trabajamos con joyerías que llevan años comprando bisutería y que ahora quieren dar el paso a la plata. El cambio no es solo de material: es de posicionamiento. La joyería que trabaja bien la plata puede cobrar más, fidelizar mejor y diferenciarse de las tiendas de complementos de bajo coste”, señala Banty Sharma, director de Plata y Minerales.

Minerales naturales: el diferencial que buscan las joyerías

Junto a la plata, los minerales naturales se han convertido en uno de los productos de mayor crecimiento dentro del catálogo mayorista. Cuarzo, amatista, labradorita, ojo de tigre, turquesa o malaquita —en sus distintos formatos y calidades— son hoy una categoría en sí misma, tanto en piezas de joyería montadas en plata como en su forma natural para decoración y coleccionismo.

Una pieza de plata con mineral semiprecioso no tiene un gemelo idéntico en el escaparate de la cadena de al lado. Eso es un argumento de venta muy poderoso para la joyería independiente que busca diferenciarse.

Digitalización y nuevos canales

La pandemia aceleró la digitalización del proceso de compra B2B en el sector. Mayoristas que hasta 2020 gestionaban la mayoría de sus pedidos en ferias o por teléfono han desarrollado catálogos online completos, con fichas de producto, precios al mayor y sistemas de pedido directo.

Plata y Minerales gestiona esta realidad a través de su tienda online en www.platayminerales.com, accesible para clientes de toda España y Europa. La plataforma permite consultar el catálogo completo, con novedades incorporadas de forma continua para reflejar las últimas tendencias del mercado internacional.

Ferias, el pulso del sector

A pesar de la digitalización, las ferias siguen siendo el termómetro del sector mayorista de joyería. Bisutex en Madrid, Inhorgenta en Múnich o la Feria de Basilea son los puntos de encuentro donde se detectan las tendencias con mayor antelación y donde los mayoristas consolidan relaciones con clientes y proveedores. La presencia en ferias internacionales es, para los mayoristas más activos, una señal de solidez y de proyección global.

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