Sello Veracitas impulsa un nuevo sistema para detectar IA en libros - Sello Veracitas

(Información remitida por la empresa firmante)

Hace apenas un par de años, dudar de la autoría de un libro sonaría a una profunda excentricidad.

Madrid, 7 de septiembre.- Hoy se puede afirmar que es una pregunta razonable. La producción de texto con inteligencia artificial generativa se ha disparado y el sector editorial no está encontrando la manera de estandarizar mecanismos que permitan a un lector comprobar por su cuenta si lo que tiene entre sus manos lo ha escrito un autor de carne y hueso o una máquina.

El equipo de Sello Veracitas explica por qué ha decidido actuar en estos momentos. Un problema que aumenta rápidamente.

El diagnóstico parece indicar que los catálogos cada vez están más y más saturados de títulos de origen incierto, dificultad creciente para distinguir qué hay detrás de un texto, y una desconfianza que ya se nota en la decisión de compra.

Un estudio de investigadores de "Stony Brook University, Columbia Law School y la Universidad de Michigan", que analizó 14.419 libros de ficción autopublicados en Amazon entre enero de 2023 y marzo de 2026, encontró que 1 de cada 5 títulos contenía una proporción sustancial de texto detectado como generado por IA, lo que supone más del 25% del contenido, una cifra que a comienzos de 2023 era prácticamente inexistente. El libro blanco de Sello Veracitas recoge otro dato de proporcional magnitud: Amazon Kindle Direct Publishing recibe hoy alrededor de 300.000 títulos nuevos al mes, frente a los 80.000-110.000 previos a la irrupción de la IA generativa, lo que equivale, a que, cada 10 días, la plataforma sume tantos libros como toda la producción editorial anual de España, que la FGEE cifró en 87.542 títulos en 2024.

Lo a su vez interesante, es que el volumen no se traduce en más ventas para el conjunto del sector.

Un análisis del NBER firmado por Reimers y Waldfogel sobre esos mismos 14.419 títulos, encontró que la oferta de novedades se multiplicó por 38,3 mientras que la facturación total tan solo creció un 8,9, lo que apunta claramente a una dilución de ingresos entre los autores humanos más que a un crecimiento real de la demanda.

Un sello respaldado por un proceso

Sello Veracitas nace bajo el paraguas de la asociación sin ánimo de lucro ReadyForMetaverse. Tras el sello se encuentra un proceso de análisis documentado, trazable y verificable por el propio lector con su propia base metodológica diseñada.

El funcionamiento resulta sencillo. El libro que obtiene el sello lleva un código QR. Al escanearlo, el lector accede a una página con el detalle del análisis aplicado a esa obra concreta. Sirve como un método de comprobación.

La Editorial Elísea será la primera en aplicarlo, con "Tú,asceta", del autor vasco Oier Biain Bonet, y será el primer libro publicado en el mundo con este sello. La editorial lo plantea como una forma de diferenciar su catálogo en un mercado saturado, dando a sus lectores una información de respaldo que hasta la fecha no existe.

Tres capas de análisis

Acerca de la metodología, esta se compone de tres elementos: un filtro automatizado que aplica herramientas de detección sobre el texto, una revisión visual y manual a cargo de un evaluador humano, y una declaración jurada del autor, que añade esa capa de responsabilidad formal. Ninguna de las 3 capas por separado ofrece garantías suficientes a día de hoy. Es precisamente la combinación de las 3, tecnológica, humana y documental, la que mantiene el proceso fiel a la idea.

El propio libro blanco publica los resultados de su última validación, sobre un total de 401 manuscritos generados por IA y 922 manuscritos humanos de repositorios institucionales españoles, el sistema acertó en el 99,7% los casos en los que acusó a un texto de haber sido generado por IA, y detectó el 97,5% los manuscritos de IA presentados con los umbrales de producción. Sobre trabajo académico humano, no marcó por error ninguno de los 207 documentos analizados. El proyecto es explícito sobre dónde está calibrado el sistema y es que, ante la duda, no concedería el sello salvo que la apelación disponible mediante pruebas de obra demostrara lo contrario.

Dos amigos y una idea

Detrás del Sello Veracitas están Alberto Revilla, CEO de Metadvising y responsable técnico del desarrollo, y el futurista John Fernández, quien ideó y dio forma a la parte creativa del proyecto. Se conocen desde hace años y comparten afición por la tecnología; pero ambos coinciden en que hay cosas que siempre deberían conservar su humanidad, por ello nació esta idea con la intención de construir algo que devolviera al lector información verificable sobre el origen del texto. Más información en veracitas.es

Próximos pasos

El proyecto trabaja ahora en ampliar su validación junto a grupos de investigación universitarios especializados en procesamiento del lenguaje natural y detección de contenido generado por IA, con el objetivo de reforzar el rigor técnico de la metodología. También explora vías de reconocimiento institucional que consoliden el sello como referencia en el sector editorial de habla hispana.

El equipo hace un llamamiento abierto a toda entidad, ayuntamiento, gobierno u organismo interesado en apoyar la iniciativa y colaborar en su desarrollo, con la vista puesta en la defensa del libro como componente esencial de la civilización actual.

Sobre Sello Veracitas

Sello Veracitas otorga un sello de "IA no detectada" a libros y manuscritos tras someterlos a un proceso de análisis, desarrollado bajo el paraguas de la asociación ReadyForMetaverse. Su objetivo es dotar al sector editorial de un proceso de comprobación verificable, transparente y accesible sobre el origen del texto, respaldado por una metodología documentada y de acceso público. Más información y libro blanco en veracitas.es/libro-blanco.

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