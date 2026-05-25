Siddex impulsa la digitalización industrial por proyectos - Siddex

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 25 de mayo de 2026.- La firma española, con sede en Valladolid, consolida su posición como ERP de referencia para fabricantes que trabajan a medida, con más de 22 años de trayectoria y 200 implantaciones en España y América.

La digitalización industrial se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas que fabrican equipos, maquinaria o instalaciones a medida. En este contexto, Siddex, ERP para industria de proyectos desarrollado por Gestión Cim Consultores, refuerza su apuesta por las industrias de proyectos con una plataforma que integra planificación, control de costes y trazabilidad en una sola herramienta.

El reto de la digitalización en industrias de proyectos

Las industrias que trabajan por proyectos viven una realidad operativa distinta a la producción en serie. Cada pedido es prácticamente único, los plazos cambian, los costes se ajustan sobre la marcha y la coordinación entre oficina técnica, taller y montaje resulta crítica para mantener el margen.

Estos entornos suman dificultades añadidas que la digitalización debe resolver:

Cambios de alcance frecuentes que obligan a recalcular costes y plazos sobre la marcha.

Trazabilidad documental exigente para auditorías, certificaciones y entregables al cliente.

Datos dispersos entre oficina técnica, compras, taller y montaje en obra.

Las herramientas tecnológicas pensadas para fabricación en serie no encajan en este modelo. De ahí la importancia de soluciones específicas que entiendan la lógica del proyecto, desde la oferta hasta la entrega, y que escalen al ritmo de cada empresa.

Un ERP especializado para fabricantes a medida

Siddex está diseñado desde su origen para industrias de proyectos: construcciones metálicas, fabricación de maquinaria, mecanizados, instalaciones, montajes e ingenierías. La plataforma cubre el ciclo completo, desde el presupuesto inicial hasta el cierre del proyecto, con un enfoque pensado para la lógica del fabricante a medida.

Planificación, control de costes y trazabilidad en una única plataforma

El sistema integra los procesos críticos de un fabricante a medida. La planificación se apoya en diagramas de Gantt multinivel y en el cálculo de necesidades de materiales (MRP). El control de costes compara presupuesto y coste real en tiempo real, con alertas tempranas ante desviaciones que comprometan el margen del proyecto. La trazabilidad de nivel 3 vincula piezas y conjuntos con sus certificados de calidad.

La integración con sistemas CAD, BIM, CAM, CNC y MES permite que la información fluya entre departamentos sin retecleos ni hojas de cálculo paralelas, una de las principales fuentes de error en este tipo de empresas.

Captura de datos en planta y obra

Una de las funcionalidades más demandadas es la captura táctil de datos en planta y obra. Los operarios imputan tiempos, materiales y avance desde pantallas táctiles, tablets o vía web, eliminando los partes en papel y asegurando la exactitud en el registro de costes. La información llega al sistema en el momento, lo que permite reaccionar a tiempo ante desviaciones y dar visibilidad real del estado de cada obra a dirección de producción.

Trayectoria: más de 20 años y 200 implantaciones

Siddex es un ERP español con más de 22 años de experiencia en el sector industrial. La solución acumula más de 200 implantaciones, con clientes en España, Chile, Colombia, Perú y Costa Rica, lo que ha permitido afinar el producto en proyectos de complejidad muy diversa, desde pymes hasta grupos con varias plantas.

Su arquitectura modular y escalable permite adaptarse a empresas desde 10 hasta 500 trabajadores, con opción de despliegue en la nube a través de Siddex Cloud para organizaciones con sedes distribuidas o equipos en movilidad.

Sobre Gestión Cim Consultores

Gestión Cim Consultores es la firma desarrolladora de Siddex ERP. Con sede en Valladolid, cuenta con delegaciones y partners en Hispanoamérica. Su actividad se centra en el desarrollo, implantación y soporte de soluciones ERP especializadas en industrias de proyectos, con un equipo que combina perfiles industriales, técnicos y consultores funcionales para acompañar cada implantación.



Emisor: Siddex



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