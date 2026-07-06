SII refuerza sus capacidades en A&D mediante la adquisición de servicios de Airtificial y Aertec Solutions

SII Group: Our Consultants - SII Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de julio.-

El grupo SII, especialista en ingeniería, consultoría tecnológica y servicios digitales, anuncia la adquisición de los servicios de manufacturing engineering de Airtificial y Aertec Solutions

Esta operación se traduce concretamente en la incorporación de cerca de 560 empleados: 490 en España, 20 en Francia, 20 en el Reino Unido y 30 en Alemania.



Esto permite al grupo reforzar significativamente sus capacidades en el sector de la aeronáutica y la defensa, y consolidar su posición a lo largo de toda la cadena de valor de la ingeniería de fabricación.



Con esta adquisición, SII da un nuevo paso en su desarrollo y refuerza su posicionamiento como actor de referencia en los sectores de la aeronáutica y la defensa.



"Esta adquisición va mucho más allá de fortalecer nuestras capacidades: ante todo, es el encuentro entre equipos, conocimientos y culturas. Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a estos nuevos colaboradores, que contribuirán a enriquecer nuestro know-how y apoyar a nuestros clientes en sus transformaciones industriales", precisa Didier Bonnet, Director General Internacional de SII Group.



Una operación estratégica a escala europea

Esta adquisición se enmarca plenamente en la estrategia de desarrollo de SII y refuerza sus competencias en ingeniería industrial, en particular en la ingeniería de fabricación y servicios asociados.



Asimismo, genera beneficios concretos en cada uno de los países implicados: consolida una base industrial clave en España al duplicar la plantilla, refuerza la proximidad con los clientes en Francia, apoya los programas aeronáuticos en el Reino Unido y amplía las competencias técnicas y la red industrial en Alemania.



"Esta adquisición marca un hito importante para SII Group Spain. Nos permite dar un salto significativo en la ingeniería de fabricación y refuerza nuestra posición ante los grandes actores de la aeronáutica y la defensa". Xavier de Obes, CEO de SII Group Spain



Más allá de la integración de nuevos equipos y conocimientos tecnológicos, esta operación constituye una etapa clave en la capacidad del grupo para acompañar a sus clientes de principio a fin, desde el diseño hasta la producción, con un enfoque integrado y una mayor presencia operativa.



Un posicionamiento reforzado en un sector en transformación

En un contexto de fuerte aumento del ritmo de producción, transformación de los modelos industriales y crecientes exigencias en materia de sostenibilidad, SII confirma su papel como socio estratégico de grandes actores del sector.



Presente en 21 países, el grupo se apoya en sus equipos multidisciplinares para mejorar el rendimiento industrial, acelerar la digitalización de los procesos y reforzar la robustez de las cadenas de producción.



Una experiencia completa en la ingeniería de fabricación

SII interviene a lo largo de toda la cadena de valor: diseño y optimización de procesos industriales, desarrollo y mantenimiento de utillajes, preparación del trabajo (work preparation), integración digital y soporte en producción (shopfloor support).



Su modelo se basa en una fuerte proximidad operativa y en la capacidad de garantizar la continuidad entre la ingeniería y la ejecución industrial, asegurando la calidad, el rendimiento y la agilidad para sus clientes.







Contacto

Nombre contacto: Eva Mateo

Descripción contacto: SII Group Spain

Teléfono de contacto: 607 20 60 79

