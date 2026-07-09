Sinhumo acelera su expansión nacional con cuatro nuevas aperturas en una semana y alcanza las 17 tiendas - Sinhumo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de julio 2026.- La compañía, integrada en Roarjo Corporation, el holding empresarial fundado por Jorge Marín, supera los 80 empleados y prevé cerrar 2026 con 25 tiendas físicas en España.

Sinhumo continúa consolidando su crecimiento como uno de los proyectos empresariales de referencia en el sector de las alternativas sin combustión para fumadores adultos. Durante el mes de junio, la compañía ha completado la mayor fase de expansión de su ejercicio 2026 con la apertura de cuatro nuevos establecimientos en una semana, alcanzando un total de 17 tiendas físicas en España.

Tres de las nuevas tiendas se encuentran en los centros comerciales Príncipe Pío, Plenilunio y La Gavia, en la Comunidad de Madrid, mientras que la cuarta supone la llegada de Sinhumo a la Región de Murcia con su primera tienda en el Centro Comercial Nueva Condomina. Estas aperturas refuerzan la presencia de la compañía en mercados estratégicos y consolidan su modelo de crecimiento basado en ubicaciones de alta afluencia y atención especializada.

Una expansión basada en la ejecución

La puesta en marcha de cuatro establecimientos en apenas una semana ha supuesto uno de los mayores retos operativos de la historia de la empresa. Cada apertura ha requerido meses de planificación, negociación, obras, contratación, formación de equipos y coordinación logística, reflejando la capacidad de ejecución alcanzada por la organización.

Un proyecto empresarial en crecimiento

Con más de trece años de trayectoria, una comunidad superior a 200.000 clientes y una plantilla que ya supera los 80 profesionales, Sinhumo mantiene una estrategia de crecimiento sostenido y prevé alcanzar las 25 tiendas físicas antes de finalizar 2026.

Compromiso con la sociedad

Más allá del crecimiento comercial, Sinhumo mantiene un firme compromiso con la reducción del tabaquismo mediante el asesoramiento responsable a fumadores adultos que buscan alternativas sin combustión. La compañía defiende un mercado regulado y seguro, colaborando activamente en la lucha contra la venta ilegal de productos de vapeo y rechazando de forma absoluta la venta a menores de edad.

Declaraciones

Jorge Marín, fundador y CEO de Sinhumo, afirma:

"Abrir cuatro tiendas en solo una semana representa uno de los mayores desafíos que hemos afrontado como compañía. Nuestro crecimiento no consiste únicamente en abrir nuevos establecimientos, sino en acercar un asesoramiento profesional y responsable a más fumadores adultos que desean alejarse del tabaco combustible. Al mismo tiempo, creemos que el desarrollo del sector debe ir acompañado del máximo compromiso con la legalidad, la lucha contra el mercado ilegal y la protección de los menores. Queremos finalizar el año con 25 tiendas y seguir construyendo una empresa sólida, especializada y preparada para el futuro."

Sobre Sinhumo

Sinhumo es una compañía española especializada en alternativas sin combustión para fumadores adultos. Fundada por Jorge Marín, cuenta actualmente con 17 tiendas físicas, más de 80 empleados y más de 200.000 clientes. La empresa desarrolla un modelo basado en la especialización, la innovación, la cercanía y el cumplimiento de la normativa vigente.

Sobre Roarjo Corporation

Roarjo Corporation es el holding empresarial fundado por Jorge Marín, desde el que se impulsan distintas compañías especializadas en retail, distribución, inversión y desarrollo de nuevos proyectos empresariales. Sinhumo constituye una de sus principales compañías y el origen del crecimiento del grupo.

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