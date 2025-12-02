Smoking Paper contribuye a la plantación de 245.922 árboles

Smoking Paper planta 22.850 árboles en 2025 - Smoking Paper

Smoking Paper se suma un año más al proyecto Trees for the Future con la plantación de 22.850 nuevos árboles. Además, el Grupo Miquel y Costas renueva su compromiso sostenible con medidas de ecodiseño en favor de una economía circular

Como cada año, Smoking Paper celebra el Giving Tuesday (martes de donaciones) haciendo balance de su contribución a Trees for the Future, uno de sus proyectos verdes más ambiciosos dentro del compromiso con la sostenibilidad y la preservación de los ecosistemas de la Fundación del Grupo Miquel y Costas & Miquel. En este 2025 se han conseguido plantar 22.850 nuevos árboles en regiones como Senegal, Tanzania, Uganda o Kenia, donde la reforestación es una necesidad imperiosa.



Con la cifra alcanzada este año, Smoking Paper ha logrado ya la plantación de 245.922 árboles desde que puso en marcha esta iniciativa, alineada con su responsabilidad social corporativa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.



Un año más, la compañía Miquel y Costas & Miquel, a través de la Fundación, ha contribuido con Trees for the Future a la plantación de árboles en alguna de las nueve regiones beneficiadas por este proyecto, gracias al cual los agricultores y las comunidades afectadas por el clima tienen la oportunidad de restaurar la tierra y fortalecer sus sistemas alimentarios.



Esta iniciativa conjunta sitúa al Grupo como un referente en sostenibilidad dentro de su sector, ya que está ayudando a plantar un futuro más sostenible y resiliente.



Un compromiso probado

Smoking Paper realiza esfuerzos constantes por minimizar su huella ecológica, colaborando con certificaciones como la FSC C041521, que garantiza que su papel de liar proviene de fuentes responsables. Esta certificación asegura el origen responsable de las materias primas forestales y la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro, con el fin de preservar los recursos naturales y los ecosistemas.



Asimismo, entre las acciones que la marca lleva desarrollando e implementando durante años en materia de sostenibilidad, destaca también la eliminación del plástico en algunos de sus productos, con el fin de reducir su impacto medioambiental y promover una economía circular con la que mantiene un firme compromiso.



El Grupo Miquel y Costas & Miquel ha completado por cuarto año consecutivo el cuestionario CDP Forest, obteniendo la máxima puntuación ‘A’, un logro que consolida el compromiso de la compañía con la eliminación de la deforestación en toda su cadena de valor y con una gestión forestal responsable.



Los resultados en los cuestionarios CDP en cambio climático, seguridad hídrica, bosques y cadena de suministro le otorgan la calificación "Leadership" en todos los módulos evaluados, lo que la sitúa como una de las pocas compañías a nivel mundial en alcanzar estas valoraciones. Esta posición se ha alcanzado gracias a la continua implementación de las mejores prácticas, inversiones y acciones en descarbonización de los centros productivos de la compañía, por lo que esta calificación supone un reconocimiento a la excelencia en el desempeño ambiental y una muestra de su determinación para mitigar el cambio climático, aumentar la transparencia y lograr la eficiencia energética en todos sus procesos.



Además, EcoVadis concede a Miquel y Costas la calificación ‘Gold’, lograda en mayo de 2025 por su sólido sistema de gestión. Un reconocimiento que solo obtiene el 5% de las empresas evaluadas a nivel mundial.



El objetivo de la compañía sigue siendo alcanzar la neutralidad climática para el año 2050 y, en ese sentido, tras el exhaustivo proceso de revisión del organismo de reconocido prestigio SBTi, se han validado los objetivos de reducción del 46,5% de las emisiones absolutas de alcance 1 y 2, y del 25% de las de alcance 3 antes de 2030.



La instalación de paneles fotovoltaicos, el uso de biomasa o la compra total de energía eléctrica renovable para sus centros productivos son algunas de las apuestas que están propiciando ese avance hacia la neutralidad climática de la compañía.



Medidas de economía circular

Entre sus iniciativas sostenibles, el Grupo Miquel y Costas & Miquel sigue principios de ecodiseño para reducir el impacto medioambiental durante todo el ciclo de vida de sus productos. Sus papeles de liar provienen de fuentes certificadas por FSC C041521 y sus envases están diseñados para un uso eficiente de los materiales y una simplificación de la logística, priorizando la reciclabilidad y la facilidad de uso. Por ejemplo, con envases minimalistas de un solo material que facilitan el reciclaje y el desmontaje.



Además, se trabaja intensamente para reducir la cantidad de plásticos que utilizan. Entre otras medidas en este sentido, se han sustituido los envases de plástico de su gama de filtros de papel por una solución casi totalmente de papel, lo cual supone una reducción de los plásticos del 48%. También se ha eliminado el envoltorio de plástico retráctil de sus expositores de filtros de acetato y se ha rediseñado el embalaje para que sea más pequeño y eficiente, lo que reduce tanto el uso de materiales como las necesidades de transporte.



Acerca de Smoking Paper

La marca Smoking Paper, perteneciente al Grupo Miquel y Costas & Miquel y con sede central en Barcelona, ha consolidado su reconocimiento internacional como uno de los principales fabricantes de papeles para tabaco de liar, filtros y tubos en diferentes medidas y características, así como de un extenso porfolio de accesorios para fumadores. Con presencia en más de cien países en todo el mundo, su compromiso medioambiental la sitúa como un referente en sostenibilidad a nivel internacional.



