Solo uno de cada tres adultos españoles sigue formándose; Learnis propone cómo cambiarlo - Learnis

(Información remitida por la empresa firmante)

España se mantiene lejos del objetivo de formación de adultos fijado para 2030. La red educativa Learnis, presentada el pasado 8 de septiembre en Italia, España y Estados Unidos, plantea que la solución pasa por aprender a aprender desde la etapa escolar.

Madrid, 5 de octubre.- En España, la formación suele concentrarse en las primeras etapas de la vida: el colegio, el instituto y, en algunos casos, la universidad. Tras la incorporación al mercado laboral, el aprendizaje tiende a volverse ocasional y a limitarse a cursos obligatorios de empresa, actualizaciones puntuales o formaciones realizadas por necesidad.

Los datos reflejan esta tendencia. Según los últimos datos disponibles, recogidos en el informe de seguimiento educativo de la Comisión Europea, en 2022 solo el 34,1% de los adultos españoles había participado en alguna actividad de aprendizaje en los doce meses anteriores. El objetivo fijado para 2030 es del 60 %, y la distancia es mayor precisamente entre los colectivos que más lo necesitarían: las personas con baja cualificación y los mayores de 55 años.

Un problema que viene de antes

La explicación más extendida apunta a la falta de oferta o de tiempo. Learnis, red educativa con presencia en Italia, España y Estados Unidos, se presentó el pasado 8 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Alfabetización. Su lectura es otra: muchas personas dejan de formarse porque nunca aprendieron a hacerlo con soltura.

El grupo se apoya en una investigación del CNR, el Consejo Nacional de Investigación de Italia, con el que colabora desde hace años. Según ese trabajo, el analfabetismo funcional, es decir, la dificultad para comprender y utilizar textos escritos, está extendido incluso entre licenciados y doctorandos. Los investigadores no lo atribuyen a la falta de esfuerzo o de inteligencia, sino a unas bases metacognitivas débiles: la dificultad para observar cómo se comprende y para detectar cuándo no se está comprendiendo.

Los resultados de la encuesta de competencias de adultos de la OCDE (PIAAC) son coherentes con este planteamiento: España puntúa por debajo de la media de la OCDE en comprensión lectora. Según Learnis, resulta difícil que una persona continúe formándose si cada texto le supone un esfuerzo considerable.

Aprender a aprender, a cualquier edad

La propuesta de Learnis, que cuenta con más de cincuenta centros y más de 5.000 participantes al año, no se dirige a una franja de edad concreta. La red trabaja con estudiantes, profesionales y empresas a partir de un mismo principio: cada persona aprende de forma distinta, por lo que el primer paso es ayudarla a construir un método adaptado a su manera de pensar.

Para el grupo, aprender a aprender constituye la base que permite a una persona convertirse en un adulto plenamente capaz y en un miembro activo de la sociedad. A ella se suman el crecimiento personal y el profesional, los otros dos ámbitos en los que la red organiza su actividad.

Un hábito que se construye en la escuela

Este planteamiento sitúa el foco en el sistema educativo. Según Learnis, una enseñanza orientada a aprobar exámenes, que rara vez enseña a seguir aprendiendo cuando estos desaparecen, genera adultos que asocian el estudio a una obligación concluida años atrás.

Como alternativa, la red propone entender el aprendizaje como una capacidad que acompaña a lo largo de toda la vida. Esa capacidad se apoya en la curiosidad, en la confianza para comprender contenidos complejos y en el hábito de reflexionar sobre cómo se aprende mejor. A su juicio, un alumno que termina la etapa escolar sabiendo aprender tiene muchas más probabilidades de seguir haciéndolo a los 30, a los 45 o a los 60 años.

Desde Learnis sostienen que el objetivo del 60 % no se alcanzará únicamente ampliando la oferta de cursos: si el hábito no existe, las plazas quedan vacías. Un cambio que, según la red educativa, no empieza en la oficina, sino en las aulas.

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