Estas son las mejores ofertas de INTIMINA para Black Friday

Durante noviembre, INTIMINA ofrecerá descuentos de hasta el 30% en gran parte de su cartera de productos. Además, su masajeador Kiri estará disponible con un 14% de descuento a través de Fisaude

Madrid, 20 de noviembre.- Con la llegada del Black Friday se inaugura uno de los momentos más esperados para quienes buscan renovar sus productos esenciales o adelantar sus compras de Navidad. INTIMINA, marca de referencia en salud íntima femenina, regresa este año con promociones destacadas que abarcan la mayoría de sus productos, desde copas y discos menstruales hasta dispositivos para el fortalecimiento del suelo pélvico.



Del 15 de noviembre al 1 de diciembre, todos los artículos disponibles en la página oficial de INTIMINA contarán con un descuento de hasta el 30%, además de envío gratuito para los pedidos superiores a 40 euros. Este año, la marca vuelve con la promoción "Pick Your Own", que permite seleccionar un producto de regalo al finalizar la compra, a escoger entre Hidratante Femenino (moisturizer), Limpiador de accesorios (Cleaner) o la crema hidratante vulvar Balmy (en tamaño estándar).



Las promociones no se quedan solo en su página web, sino que llegan también a otros canales como Fisaude, especializados en salud y deporte, donde se podrá encontrar el masajeador Kiri con un descuento especial del 14% y un cupón de un 10% de descuento adicional al precio marcado en la web.



¿Qué productos de INTIMINA son los mejores para comprar este Black Friday?



• KegelSmart™ 2 (ahora por 69,96€): La última generación del ejercitador estrella para el suelo pélvico



Este dispositivo tiene 5 niveles progresivos, cada uno con una rutina de ejercicios que se adapta perfectamente al nivel de fortaleza del suelo pélvico. Gracias a su avanzada tecnología, reconoce la fuerza de la musculatura y selecciona automáticamente el nivel adecuado. Solo se tiene que seguir su programa guiado por vibración: contrae cuando vibre, relaja cuando pare. En menos de 5 minutos se realiza una rutina completa diseñada por expertos, y en 12 semanas se notan los resultados.



• Lily Cup (ahora por 21,66€): La copa menstrual tan fina como un tampón



Fabricada 100% en silicona de grado médico, es reutilizable hasta los 10 años de uso. Ultrasuave y ergonómica, no absorbe, sino que recoge el fluido menstrual, respeta el equilibrio íntimo y no provoca la sequedad asociada a los tampones. Disponible en dos tamaños (A y B), ofrece hasta 8 horas de protección continuada.



• Lily Cup One (ahora por 18,86€): La mejor copa para empezar



Diseñada para las adolescentes que usan por primera vez una copa menstrual. Es apta para todo tipo de flujos, fácil de poner gracias a su borde firme y fácil de extraer porque tiene un aro que permite quitarla con mayor comodidad. Y para guardarla solo bastará con plegarla e introducirla en su pequeño estuche de silicona.



• Ziggy Cup 2 (ahora por 27,96€): Solo tendrás que preocuparte de disfrutar



El disco menstrual de INTIMINA está diseñado para que las mujeres puedan disfrutar de su sexualidad sin que la menstruación sea un impedimento, así como para aquellas mujeres que tengan un cérvix bajo o un prolapso leve. De diseño ultra plano y con doble borde a prueba de fugas, está fabricada con silicona médica fina, es apta para todo tipo de flujos y es reutilizable hasta 2 años.



"En INTIMINA trabajamos para que nuestras soluciones de bienestar íntimo sean accesibles para todas las mujeres. Con estas promociones del Black Friday queremos facilitar que más personas puedan incorporar productos de calidad y confianza a su cuidado diario", afirma Pilar Ruiz, responsable de comunicación de INTIMINA en España.







