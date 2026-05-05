Sopra Steria contratará más de 8.500 personas en 2026 - Sopra Steria

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 05 de mayo de 2026 - En un contexto de acelerado cambio tecnológico, tensiones geopolíticas y crecientes demandas de soberanía digital, Sopra Steria anuncia más de 8.500 contrataciones en todo el mundo en 2026, incluidas las 900 de España.

Este plan refleja una decisión estratégica deliberada: invertir fuertemente en las competencias que sustentan la competitividad a largo plazo de Europa. La inteligencia artificial, la ciberseguridad, la computación en la nube, la ingeniería de sistemas y la modernización de las principales plataformas digitales conforman el núcleo de la experiencia que Sopra Steria reforzará este año.

Más allá del volumen, el objetivo es claro: integrar de forma sostenible la inteligencia artificial en el núcleo de las operaciones críticas de los clientes a gran escala. Sopra Steria está reforzando sus capacidades para proteger y transformar sistemas que afectan a la soberanía, la continuidad de los servicios esenciales y el rendimiento industrial.

_Sopra Steria internacional

Captación orientada a los mercados tecnológicos clave

La estrategia de captación internacional refleja las prioridades de crecimiento del Grupo a largo de los principales mercados tecnológicos e industriales.

400 personas en Francia

900 en España, en concreto, para dar Soporte tecnológico a los sectores de banca, aeroespacial, público, retail y seguros

700 en Noruega y más de 200 en Suecia, con una fuerte demanda de perfiles de ciberseguridad, ingeniería en la nube y desarrollo de aplicaciones

600 en el Reino Unido, principalmente en ciberseguridad, redes e infraestructura, inteligencia artificial, así como en cloud, Salesforce y ServiceNow

400 en Bélgica y Luxemburgo, principalmente ingenieros y arquitectos cloud, especialistas en DevOps y automatización, analistas de negocio tecnofuncionales, gestores de proyectos de TI y expertos en ciberseguridad y cumplimiento normativo

350 en Alemania, con una fuerte demanda en perfiles SAP, de datos e IA, ingeniería en la nube y ciberseguridad

250 en los Países Bajos, principalmente en desarrollo, ingeniería en la nube y DevOps, ciencia de datos y seguridad

200 en Polonia, para cubrir sus necesidades en desarrollo, DevOps, ingeniería de redes y administración de bases de datos

100 en Italia, con perfiles tecnológicos y funcionales alineados con la experiencia europea del Grupo

30 en Suiza, principalmente en gestores de proyectos experimentados y analistas de negocio de TI con experiencia en el sector tecnológico

30 en Bulgaria, incluyendo puestos de prevención de delitos financieros, desarrollo de software y calidad

250 en India para dar soporte a su centro de experiencia tecnológica, principalmente en SAP, ingeniería, cloud, ciberseguridad y plataformas SaaS, incluyendo alrededor de 250 graduados

_Sopra Steria en España

Más de 900 contrataciones para acompañar el crecimiento de la actividad

Sopra Steria cerró 2025 en España con una facturación de 311 millones de euros, consolidando su crecimiento sostenido en el mercado. De cara a 2026, la Compañía prevé un crecimiento cercano al 6%, impulsado por la evolución positiva de los servicios de desarrollo, integración y consultoría y por el mayor peso de servicios de alto valor de áreas como cloud, datos, ciberseguridad e inteligencia artificial. Este aumento, enmarcado en una mayor actividad en los sectores de banca, aeroespacial, administración pública, retail y seguros, implicará el refuerzo de la fuerza laboral con las más de 900 incorporaciones previstas este año.

“Este plan de contratación refleja nuestra apuesta por el talento como palanca clave para acompañar a nuestros clientes en transformaciones cada vez más críticas y complejas. En España, seguimos reforzando equipos altamente especializados para dar respuesta a los retos tecnológicos de sectores clave de la economía del país, con un enfoque de largo plazo y alineado con las prioridades europeas en materia de soberanía digital e innovación responsable”, ha dicho Antonio Peñalver, Director General de Sopra Steria España.

Las incorporaciones, el 97% indefinidas, se distribuirán principalmente en las siguientes regiones:

Zona centro (Madrid): 48%

Zona Levante (Valencia y Alicante): 17%

Zona Cataluña (Barcelona): 16%

Zona Sur (Sevilla, Málaga, Algeciras, Extremadura): 16%

Zona Norte (País Vasco y Santander): 3%

En cuanto a los roles más demandados, en 2026, cerca de la mitad corresponderán a perfiles técnicos, en particular, desarrolladores y arquitectos, mientras que la otra mitad se repartirá entre consultoría, perfiles funcionales y de gestión de proyectos. Además, seguirá creciendo la demanda de áreas relacionadas, no solo con el desarrollo, sino con Data, Cloud, y Ciberseguridad.

Sobre Sopra Steria Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ayuda a sus clientes a impulsar su transformación digital y obtener beneficios tangibles y sostenibles. Ofrece soluciones integrales para hacer que las grandes empresas y organizaciones sean más competitivas al combinar un profundo conocimiento sobre una amplia gama de sectores empresariales y tecnologías innovadoras, con un enfoque totalmente colaborativo. Sopra Steria coloca al ser humano en el centro de su acción y se compromete con sus clientes a aprovechar al máximo sus capacidades digitales para construir un futuro positivo. Con 51.000 empleados en casi 30 países, el Grupo generó ingresos de 5.600 millones de euros en 2025. En España, Sopra Steria está presente desde el año 2000 y cuenta con 4.500 profesionales distribuidos en sus 13 delegaciones. Dispone de una completa oferta de soluciones y servicios para los sectores de Banca y Seguros, Administraciones Públicas, Transporte, Retail, Gestión de Infraestructuras y Aeroline, Telco, Utilities y Energía. Entre sus clientes se encuentran gran parte de las empresas del Ibex 35, que han abordado diferentes programas de transformación y optimización del uso de la tecnología digital.

The world is how we shape it

Contactos de Prensa

Sara Rubio y María Cortina

soprasteria.pr@prodigiosovolcan.com

Emisor: Sopra Steria